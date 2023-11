dinsdag 28 november 2023 om 17:16

Wout van Aert heeft eerste crosstraining achter de rug: “Jaarlijkse wake-up call”

Wout van Aert zal op zaterdag 9 december voor het eerst weer het veld induiken voor de Exact Cross van Essen. Om het crossgevoel weer te pakken te krijgen, zat de renner van Jumbo-Visma vandaag voor het eerst in langere tijd weer op zijn crossfiets.

Van Aert noemt het op de populaire trainingsapp Strava een ‘jaarlijkse wake-up call’. De 29-jarige coureur werkte dinsdag in de omgeving van zijn woonplaats Herentals – op zijn Cervélo R5-CX – een trainingsrit af van net geen zeventig kilometer. Collega-veldrijder Eli Iserbyt reageerde met een kwinkslag op de post van Van Aert. “Niet te wakker worden a.u.b.”

De drievoudige wereldkampioen zal dus voor het eerst in actie komen in de Exact Cross van Essen (9/12). Daarna zal Van Aert deelnemen aan de veldritten van Mol (22/12, Exact Cross), Antwerpen (23/12, Wereldbeker), Gavere (26/12, Wereldbeker), Zolder (27/12, Superprestige), Hulst (30/12, Wereldbeker), Baal (01/01, X2O Trofee) en Koksijde (04/01, X2O Trofee).

We zien Van Aert dit veldritseizoen sowieso acht keer op de crossfiets en daar komen – met de wereldbekermanches van Zonhoven en Benidorm – misschien nog twee wedstrijden bij. Dit is echter nog wel onder voorbehoud. Zeker is dat Van Aert zal passen voor het BK en WK.

Bewuste keuze

“Het is een bewuste keuze om een korter programma te rijden”, liet Van Aert bij de bekendmaking van zijn crossprogramma weten. “Vorig jaar heb ik gemerkt dat het mentaal moeilijk is om mij echt op het crossseizoen te richten en dan door te gaan naar het voorjaar. Ik heb voor mezelf besloten dat ik niks meer aan het toeval wil overlaten wat betreft de voorjaarsklassiekers. Daarom rijd ik met pijn in het hart een beperkter programma.”