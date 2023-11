donderdag 16 november 2023 om 12:38

Wout van Aert pakt het deze winter anders aan: “Blok van vorig jaar was te lang”

Vorig jaar werkte Wout van Aert nog veertien crossen af, maar de renner van Jumbo-Visma houdt het deze winter bij maximaal tien veldritten. Een bewuste keuze, zo benadrukt ploegleider Jan Boven in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Wout van Aert maakte eerder deze week zijn crossprogramma voor de komende periode wereldkundig. Wat meteen opvalt: de renner van Jumbo-Visma zal deze winter maximaal tien crossen betwisten en zal niet deelnemen aan het BK en WK. Van Aert wil zijn voorjaar niet hypothekeren en zich tot in de puntjes voorbereiden op de klassiekers. En dus besloot de drievoudig wereldkampioen wat te snoeien in zijn veldritprogramma.

Boven, die Van Aert in de wintermaanden altijd bijstaat, geeft in HLN tekst en uitleg. “Wout kwam vorig jaar fysiek niet kapot uit de winter, daar zat het probleem niet. Maar er waren wel puntjes die we konden verbeteren. We moeten kunnen toegeven dat het blok van vorig jaar te lang was. Wout is na het WK veldrijden meteen vertrokken op hoogtestage en heeft aanvullend de voorjaarsklassiekers gereden.”

“Dat was heel lang doortrekken. In die periode heeft hij weinig mentale rustpunten gehad”, aldus Boven. Dat Van Aert tegenwoordig vader is van twee kinderen, zorgt voor een andere situatie. “Een paar jaar geleden was het misschien minder vervelend, maar situaties evolueren. Wout heeft nu twee zoontjes en kinderen hebben hun papa af en toe nodig. En zelf wil hij natuurlijk ook een keer bij zijn gezin zijn. We hebben allemaal familie en voor dat soort dingen hebben we veel begrip.”

Van Aert keek zelf ook al kort vooruit naar het komende crossseizoen. “Het is een bewuste keuze om een korter programma te rijden. Vorig jaar heb ik gemerkt dat het mentaal moeilijk is om mij echt op het crossseizoen te richten en dan door te gaan naar het voorjaar. Ik heb voor mezelf besloten dat ik niks meer aan het toeval wil overlaten wat betreft de voorjaarsklassiekers. Daarom rijd ik met pijn in het hart een beperkter programma.”