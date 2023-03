Wout van Aert en Tom Pidcock komen allebei ten val in finale Tirreno-Adriatico

Slecht nieuws voor Wout van Aert en Tom Pidcock. Vlak voor de slotklim in de vierde etappe van Tirreno-Adriatico kwamen de kopmannen van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers ten val op ongelukkige wijze.

Tijdens het wringen in aanloop naar de slotklim naar Tortoreto kwamen Van Aert en Pidcock met elkaar in aanraking. De Brit ging als eerste onderuit en Van Aert viel op zijn billen. Gelijk daarna stapte de Belg op Pidcock af om zijn excuses aan te bieden en poolshoogte te nemen.

Beiden konden – met de nodige schaafwonden – hun weg vervolgen en zetten samen hun weg verder richting de finish, maar waren op dat moment wel al uitgeschakeld voor de ritzege in Tirreno-Adriatico.

WVA takes down Pidcock and he apologizes after. Shit happens, nice gesture. #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/8NtoHRTgm3

— Mihai Simion (@faustocoppi60) March 9, 2023