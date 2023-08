Wout van Aert en Remco Evenepoel voor WK: “We zijn professioneel genoeg om samen te werken”

Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn twee grote favorieten voor het WK bij de elite mannen. De Belgen spraken vrijdag met de pers nadat ze het parcours in Glasgow hadden verkend. “Er zijn zeker genoeg plaatsen om het verschil te maken”, vertelde Van Aert onder meer aan Het Laatste Nieuws.

Van Aert maakte bij aanvang van de persconferentie meteen zijn ambities duidelijk: “Dit WK is zeker een hoofddoel. Ik heb in de Tour, ook door privé-omstandigheden, anders gereden dan vorig jaar. Maar ook omdat dit WK er nog aan kwam. Daarom ben ik niet voor het groen gegaan. Ik ben hier niet om gewoon te komen meerijden.”

‘Jasper moet volgen en dan sprinten’

“Het zal een zwaar parcours zijn. Heel technisch ook”, aldus Van Aert. “Er zijn zeker plaatsen genoeg om het verschil te maken. Er wordt veel gesproken over die laatste heuvel, maar er zijn meerdere mogelijkheden.”

Eerder deze week uitte Tom Boonen zich kritisch over de selectie van de Belgen. De oud-wereldkampioen vindt het niet slim dat zowel Van Aert als Jasper Philipsen geselecteerd zijn. Van Aert countert: “Jasper is supersterk, dat heeft hij al genoeg bewezen. We hebben verschillende scenario’s. Jasper moet volgen en dan sprinten. Voor mij is dat niet bepaald slecht. We moeten er het positieve in zien.”

Evenepoel: “We moeten samen onze sterktes gebruiken”

Vervolgens kwam ook uittredend wereldkampioen Remco Evenepoel aan het woord. “Het parcours is een beetje Formule 1-achtig. Het is zeker niet even gemakkelijk zoals het op voorhand gezegd werd. Ik stel mij wel enkele vragen over sommige passages. De dranghekken mochten soms wat meer op de borduur staan.”

“Wij hebben drie verschillende kaarten om uit te spelen. We moeten samen onze sterktes gebruiken. Ik denk dat we het sterkste team hebben. Als Wout zondag zou winnen en ik vrijdag, is dat ook goed voor mij”, ging Evenepoel verder. Is een solo een mogelijkheid voor hem? “Waarom niet, een solo is mogelijk op alle parcoursen. Ik word misschien geviseerd, dus zullen mijn twee mede-kompanen belangrijk zijn. Dat we drie troeven hebben, is daarin heel belangrijk. Wout reed een heel goed seizoen en Jasper won 1000 etappes in de Tour”, zei Evenepoel met de knipoog. “Een lange koers zou in mijn voordeel spelen. Tegenwoordig starten de finales altijd vrij vroeg, dat zou ideaal zijn voor mij. Zeker met Wout en Jasper erbij. In een ideaal scenario geraken we met ons drie in een kleine groep. Dan kunnen we constant een spelletje spelen. We kunnen elk om beurt wegrijden of Jasper kan het nog afmaken in de sprint”, besloot de jonge Vlaming.

