Tom Boonen over Belgische WK-selectie: “Ik had Philipsen en Van Aert nooit samen meegenomen. Nooit”

Tom Boonen heeft zich kritisch uitgelaten over de WK-selectie van de Belgen. De oud-renner, zelf ook oud-wereldkampioen, heeft aangegeven dat hij Wout van Aert en Jasper Philipsen nooit beiden zou meegenomen hebben. “Ik vind dit ook een beloningsselectie.”

In de podcast Wielerclub Wattage kreeg Boonen de vraag of er een van de drie Belgische kopmannen, Remco Evenepoel, Van Aert en Philipsen, een trede hoger staat. “Ik denk het niet”, begon de Belgische oud-sprinter zijn relaas. “Ik vind dit ook een beloningsselectie. Er zijn geen knopen doorgehakt. Ik had nooit Jasper en Wout samen meegenomen naar een WK. Nooit.”

“Ze verdienen het allebei hard. Daar gaat het niet om. Maar dat het tactisch moeilijk wordt? Absoluut”, ging Boonen verder. “De taak van een selectieheer is om conflicten te elimineren voor de wedstrijd. En neem het van mij aan: die conflicten zullen er zijn. Dat is niet gebeurd. Neem 2 renners met hetzelfde profiel om de finale te rijden en het kan niet anders dat er ergens iets zal zijn dat niet comfortabel is voor een van hen. Dat wil je niet.”

‘Wout valt tussen wal en schip’

Een van de andere gasten aan de tafel, Dirk De Wolf, voorspelde daarbovenop problemen als het tot een sprint komt en Van Aert en Philipsen nog in de groep zitten. Boonen ging akkoord: “Ik begrijp dat je mensen wil meenemen. Zeker Jasper, die er na de Tour uitermate is bijgekomen. Ik ken hem en ik gun hem dat heel hard. Maar je kunt niet met 2 mannen naar het WK gaan om de sprint te rijden. Dat komt nooit goed. (…) Je wil sprinten als je de aankomst ziet, niet de sprint lanceren. Ik had het niet gedaan.”

Vervolgens pikte ook Jan Bakelants in, die een aparte rol ziet voor Van Aert aanstaande zondag. “Wout valt tussen wal en schip. Hij moet de koers vroeger openbreken en dat vind ik respectloos tegenover Remco Evenepoel. Hij is de uittredende wereldkampioen. Evenepoel is geen renner meer tegen wie je zegt: je mag het proberen van ronde 5 tot 3 voor de finish, dat is je zone. Evenepoel is momenteel de beste Belgische renner. Als hij in de laatste ronde wil gaan, dan heeft niemand daar iets tegenin te brengen.”

