Remco Evenepoel schetst ideaal WK-scenario: “Dan kunnen we mentale spelletjes spelen”

Remco Evenepoel is een aantal dagen voor het WK aangeschoven in de podcast van Geraint Thomas. Bij de coureur van INEOS Grenadiers schetst de uittredende wereldkampioen onder meer het ideale WK-scenario voor België. “Het ideale scenario is dat Wout en ik samen in een klein groepje naar de finale gaan. Dan kunnen we ook mentale spelletjes spelen”, vertelt Evenepoel.

Maar, gaat Evenepoel verder, het WK voorspellen is op een parcours als Glasgow lastig. “In tegenstelling tot vorig jaar is het veel moeilijker te voorspellen waar het zal gebeuren. De kans is groot dat de koers zal openbreken waar niemand het verwacht. Iedereen spreekt over de Montrose Street, maar mogelijk gebeurt daar niks.”

“Omdat iedereen het verwacht. Het wordt in elke bocht, op elke strook opletten. Het is een WK waar we continu full gas zullen moeten rijden. Onvoorspelbaar gewoon. Misschien is het parcours ook helemaal niet zo zwaar als we allemaal denken?”

Tot slot begint Evenepoel nog over het rijden tegen ploeggenoten. Volgens de coureur van Soudal Quick-Step heeft het toch iets vreemds. “Denk maar aan Asgreen, hij is in super-vorm. Je hebt eigenlijk alle redenen om pissed te zijn op een ploegmaat als die ervoor zorgt dat je geen wereldkampioen wordt.”

“De dag erna rij je weer in één team, met dezelfde tenue aan. Die heeft wel jouw grote droom afgepakt, hé”, eindigt hij. Het kan zelfs vriendschappen kosten. Maar op een WK rij je nu eenmaal voor jouw land. Het is een brutaal, hard gegeven.”