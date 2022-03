Wout van Aert en Mathieu van der Poel winnen opnieuw wegkoers op dezelfde dag

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zorgen voor de tweede keer in een half jaar tijd voor een opmerkelijke statistiek. Net als op zondag 12 september 2021 winnen de eeuwige rivalen namelijk op dezelfde dag een profwegkoers.

Van der Poel verzekerde zich in Montecatini Terme op indrukwekkende wijze van de etappezege in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Nadat de Nederlandse renner van Alpecin-Fenix al zestig kilometer in de aanval had gereden en op tien kilometer van de streep was teruggepakt, had hij nog genoeg energie in de benen om de massasprint te winnen. Hij verwees Ethan Hayter en Rémy Mertz naar de overige ereplaatsen.

Binnen een uur stelde ook Van Aert zijn overwinning veilig. In de E3 Saxo Bank Classic was hij op de Paterberg, ruim veertig kilometer voor het einde, weggereden samen met zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma Christophe Laporte. De twee maakten er een hedendaagse uitgave van de Trofeo Baracchi van en gingen met een royale voorsprong op de finish af. Daar mocht Van Aert als eerste over de streep komen.

Zes maanden geleden wonnen Van Aert en Van der Poel voor de eerste keer op dezelfde dag een profwegkoers. Van Aert gaf destijds de aanzet door de slotetappe en het eindklassement van de Tour of Britain achter zijn naam te zetten. Later op de dag reed Van der Poel naar de overwinning in de Antwerp Port Epic. In zijn eerste koers sinds de Olympische Spelen in Tokio klopte hij zijn landgenoot Taco van der Hoorn.

In de cross gebeurde het al diverse keren dat Van Aert en Van der Poel op dezelfde dag beslag wisten te leggen op de zege.