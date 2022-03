Indrukwekkende Mathieu van der Poel wint vierde etappe Coppi e Bartali

Mathieu van der Poel heeft de vierde etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali op zijn naam geschreven. In Montecatini Terme klopte hij Ethan Hayter en Rémy Mertz in de sprint, nadat hij eerder in de etappe al zestig kilometer in de aanval had gereden en op tien kilometer van de finish was teruggepakt.

Nadat drie dagen was gekoerst in de regio Emilia-Romagna, stak de karavaan ruim tweehonderd kilometer naar het westen de Apennijnen over, naar Toscane. De rit bestond uit negen plaatselijke rondes rond Montecatini Terme, waarin het klimmetje naar Vico steeds de scherprechter was. In de vijfde ronde maakte de koers een extra lus over de klim naar Goraiolo. Met Eddie Dunbar weer in de leiderstrui werd rond twaalf uur het startsein gegeven voor deze serieuze rit door en rond de thermaalbadplaats Montecatini Terme.

Vroeg in de etappe kwam een kopgroep met zes renners tot stand. Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces WB), Samuele Rivi (EOLO), Andrea Piras (Beltrami TSA), bergkoning Andrea Garosio (Biesse), Emil Dima (Giotti Victoria) en Paul Wright (Mg.K Vis) mochten wegrijden en pakten maximaal ruim drie minuten op het peloton, waar werd gecontroleerd door INEOS Grenadiers, de ploeg van Dunbar. Wirtgen was de best geklasseerde renner op ruim 24 minuten van de leiderstrui, maar toch werd de kopgroep binnen schootsafstand gehouden.

Van der Poel steekt in zijn eentje over

In de langere vijfde ronde rond Montecatini Terme, op zo’n zeventig kilometer van de finish, ging Mathieu van der Poel in de tegenaanval. Het boegbeeld van Alpecin-Fenix wilde van deze vierde etappe duidelijk geen rustdag maken en overbrugde in zijn eentje het gat van drie minuten naar de zes vluchters. Met zeven begon de kopgroep met twee minuten voorsprong aan de laatste drie lokale rondes. Na de zevende passage van de Vico was de kopgroep uitgedund tot vier man: Van der Poel, Wirtgen, Rivi en Garosio. Voor Piras, Dima en Wright ging het van voren te hard.

De vier koplopers zagen hun voorsprong langzaam maar zeker teruglopen op de lokale omloop rond Montecatini Terme. Bij het ingaan van de laatste ronde van veertien kilometer bedroeg het verschil nog maar een halve minuut. Op de laatste beklimming van de Vico viel Van der Poel aan en de Nederlander probeerde alleen verder te gaan. Het peloton, waar Israel-Premier Tech hard doortrok, had hem echter al snel weer in het vizier en op tien kilometer van de streep was alles weer bij elkaar.

Het peloton was ondertussen fors uitgedund. Een nieuwe aanval liet niet lang op zich wachten. Met nog zeven kilometer te gaan reden Zwitser Mauro Schmid, dinsdag nog de winnaar van de openingsetappe, en Italiaan Nicola Conci weg en zij pakten een kleine voorsprong. In de laatste kilometer werden ze echter ingelopen, waardoor een sprint de beslissing moest brengen in de etappe. Dat Van der Poel al een hele inspanning in de benen had, deerde hem blijkbaar niet. In Montecatini Terme bleek hij namelijk ook nog over het beste eindschot te beschikken.

