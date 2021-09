Unicum: Wout van Aert en Mathieu van der Poel winnen wegkoers op dezelfde dag

Het was voer voor de liefhebbers van wielerstatistieken: eerste en tweede waren Wout van Aert en Mathieu van der Poel al wel vaker, maar gisteren gebeurde het voor de eerste keer dat de eeuwige rivalen op dezelfde dag een profwegkoers wonnen.

Van Aert gaf de aanzet voor het bijzondere weetje door de slotetappe en het eindklassement van de Tour of Britain achter zijn naam te zetten. Voor de Belgische kampioen was het sowieso al een succesvolle week, want hij verliet de Britse ronde met liefst vier dagzeges. Later op de dag reed Van der Poel naar de overwinning in de Antwerp Port Epic. In zijn eerste koers sinds de Spelen in Tokio klopte hij zijn landgenoot Taco van der Hoorn.

Het is overigens niet de eerste keer dat Van Aert en Van der Poel op dezelfde dag beslag weten te leggen op de zege, want in de cross gebeurde dat al verschillende keren. Zowel in 2016, 2017 als 2018 werden Van Aert en Van der Poel op dezelfde dag nationaal kampioen. In 2019 zette Van der Poel de DVV Verzekeringen Trofee van Brussel achter zijn naam, terwijl Van Aert die dag de beste was in het Franse La Meziere.

Ook in 2014 wonnen Van Aert en Van der Poel een keer op dezelfde dag in het veld. De huidige kopman van Jumbo-Visma won toen de beloftenkoers van de Superprestige van Gieten, terwijl het speerpunt van Alpecin-Fenix in de Drentse plaats de profwedstrijd won.

The only time ever in the history of cycling that Wout van Aert and Mathieu van der Poel both won a race on the same day? That day was today. — Cillian Kelly (@irishpeloton) September 12, 2021

On the road, yes. Not in cyclocross. 🙂https://t.co/BKYboZVQyr — Jonas Creteur (@jonas_creteur) September 12, 2021