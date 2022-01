Wout van Aert een klasse apart in X2O Trofee Herentals

Wout van Aert heeft met heel veel overmacht de X2O Badkamers Trofee in Herentals gewonnen. Op thuisgrond voerde de Belgische kampioen van Jumbo-Visma een straf nummer op. Tom Pidcock en Toon Aerts moesten Van Aert laten gaan en werden op meer dan een minuut achterstand gereden.

De beste start in Herentals was voor voor Wout van Aert, die van op de eerste rij mocht starten in zijn thuisregio Herentals. Hij kreeg Toon Aerts, Tom Meeusen, Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout achter zich aan. Eli Iserbyt en Lars van der Haar kenden dan weer een wat mindere start en moesten daardoor in de achtervolging.

Aerts, Van Aert en Pidcock gingen met een voorsprong over de eerste skiberg heen. Daarachter vormden Meeusen, Vanthourenhout en Corné van Kessel de achtervolgende groep, maar zij kregen al snel aansluiting van achteruit. In de tweede omloop reed Van Aert op kousenvoeten weg bij zijn concurrenten. Pidcock probeerde het gat van vijf seconden met een stevige inspanning te dichten, maar dat lukte hem niet.

Van Aert oppermachtig

Aerts en Pidcock waren niet in staat om Van Aert onder druk te zetten, waardoor de Kempenaar bij het ingaan van de vierde ronde (van de negen) een voorsprong had van 22 seconden. Vanthourenhout en Sweeck volgden daar al op 44 seconden. Van Aert, die komend weekend zijn Belgische titel verdedigt, kon wel genoeg druk zetten en liep alsmaar verder uit.

Achter de koploper probeerde Pidcock, die dinsdag won in Gullegem, weg te rijden van Aerts, maar dat ging moeizaam voor de Brit. Dat duel speelde zich wel af op een vijftigtal seconden van Van Aert. De Jumbo-Visma-kopman ging simpelweg te hard en begon met 1.09 minuut voorsprong op Pidcock aan de laatste twee rondes. Aerts volgde tien seconden later en stevende af op de derde plaats.

Pidcock houdt Aerts van zich af

De zegetocht van Van Aert, die al vroeg kon gaan denken aan zijn zegegebaar en uiteindelijk koos voor twee stoten en een uppercut, leverde hem de achtste overwinning op in negen crossen dit seizoen. Afgelopen weekend verloor hij door kettingproblemen voor het eerst, maar hij revancheerde zich met verve in Herentals.

Aerts leek in de slotfase nog kans te maken op de tweede plaats, maar Pidcock wist met een extra inspanning de Belg van Baloise Trek Lions toch voor te blijven. Dat was op een ruime minuut van Van Aert. Michael Vanthourenhout eindigde als vierde, Lars van der Haar als vijfde.

Na afloop maakte Van Aert bekend het WK veldrijden eind januari in het Amerikaanse Fayetteville niet te rijden.

Van Aert na achtste seizoenszege: “Op de skiberg mijn voorsprong steeds vergroot”

Ondanks zijn overtuigende zege, was Wout van Aert toch kritisch op zichzelf. “Ik ben in de eerste helft van de cross te lang op mijn vieze fiets te blijven rijden. En later dacht ik opnieuw dat ik een rondje verder kon, maar dat was weer een ronde te lang. Ik was daardoor een beetje kwaad op mezelf. Het maakt niet zoveel uit, maar ik moest mijn kopje erbij houden”, vertelde hij in het flashinterview.

“Vandaag was de tactiek vrij gemakkelijk. Toon en Eli wilden voor die seconden gaan, dus daarom gaat het in de eerste ronde heel hard en zit iedereen op zijn limiet”, aldus Van Aert. “Daar wilde ik doortrekken en een gaatje slaan. Dat lukte. Je hebt hier in Herentals een makkelijk deel en een zwaar deel, met ook de skiberg. Daar wilde ik op adem zijn en dan volle bak gaan. Daar heb ik mijn voorsprong steeds een beetje vergroot.”

Zondag is Van Aert topfavoriet voor het BK veldrijden. “Als er niets mis gaat, dan sta ik er goed voor. Maar dat is het verhaal van elk jaar. Het is ooit al eens misgelopen. Ik ga deze week nog een keer achter de brommer rijden en we gaan het parcours nog eens verkennen. Dat doe ik zaterdag.”