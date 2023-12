vrijdag 22 december 2023 om 13:39

Wout van Aert durft verhoudingen niet te voorspellen: “Laat ons hopen dat het een duel wordt”

Video Wout van Aert heeft daags na de ploegpresentatie van Visma | Lease a Bike weer zijn Jumbo-Visma-truitje aangetrokken voor de Exact Cross van Mol. De ochtend voor de cross reed hij met de fiets naar Mol. “Ik had wind mee en Mol was niet ver. Zeker na gisteren, toen was het niet mogelijk om op de fiets te zitten”, verklaart hij.

Iedereen spreekt over het aanstaande duel met Mathieu van der Poel, maar Van Aert wil niet te hard daarover praten. “Laat ons hopen dat het een duel wordt. Ik zal gelijk heel goed moeten zijn om het hem moeilijk te maken”, weet de Vlaming. Hoe de verhoudingen zijn tussen hem en zijn eeuwige Nederlandse rivaal? “Na vandaag kan ik er meer over zeggen. Mathieu heeft misschien een streep voor, maar het blijft speculeren.”

“Het zijn drukke dagen geweest de afgelopen week, maar deze wedstrijd is goed om terug het gevoel te krijgen, om het in de andere crossen in de kerstperiode het zo goed mogelijk proberen te doen”, vertelt Van Aert. “Het is een zwaar parcours, de zandstroken zijn echt pittig. Ik heb niet in het zand getraind, dus het was niet makkelijk.”

