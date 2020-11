Wout van Aert derde in Tábor: “Hele koers op mijn limiet gezeten”

Wout van Aert kwam in de Wereldbeker veldrijden van Tábor niet verder dan de derde plaats. De crosser van Jumbo-Visma moest zijn meerdere erkennen in Michael Vanthourenhout, die won, en Eli Iserbyt. “Ik heb de hele koers op de limiet gezeten”, geeft Van Aert aan.

“Ik moest wel achtervolgen in begin, maar ik was er snel bij”, aldus de drievoudig wereldkampioen, die zaterdag in Kortrijk zijn rentree maakte in het veld. “Maar ik ben niet op mijn effen gekomen. Ik heb de hele koers op mijn limiet gezeten.”

Van Aert is tevreden met zijn optreden en podiumplaats in Tsjechië. “Op het laatst komt er dan een beetje inhoud en de volharding naar boven, en zo ben ik alsnog op het podium geraakt. Maar om te winnen moet er nog wat bij hoor”, zegt hij. “Dit was meer op karakter, het was echt knokken.”

Volgende week komt Van Aert weer in actie, dan rijdt hij de Superprestige in Boom.