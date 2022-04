Wout van Aert definitief niet van start in Ronde van Vlaanderen

Breaking

Wout van Aert moet de Ronde van Vlaanderen aan zich voorbij laten gaan. Dat bevestigt Jumbo-Visma op social media. De Belgisch kampioen heeft het coronavirus opgelopen.

Van Aert licht zijn afwezigheid in de Ronde van Vlaanderen zelf toe in een video. “Het zijn twee hectische dagen geweest en ondertussen kan ik melden dat ik niet aan de start zal staan. Sinds gisterochtend heb ik lichte keelpijn. Ik heb dan meteen twee zelftesten gedaan en die waren beide positief. Ik heb dan een PCR-test gedaan en daaruit bleek dat ik sterk positief test. Er is geen mogelijkheid om aan de start te staan.”

De Belgisch kampioen, winnaar van de E3 Saxo Bank Classic, Omloop Het Nieuwsblad en een etappe in Parijs-Nice, heeft slechts milde symptomen van het coronavirus. “Ik heb een beetje keelpijn en een licht verkouden gevoel. Dat sterkt mijn hoop dat ik snel kan herstellen.”

‘Op het slechtst mogelijke moment’

Voor Van Aert is het een raadsel waar hij deze coronabesmetting heeft opgelopen. “Ik heb de afgelopen twee jaar, en de laatste maanden en weken in het bijzonder, veel moeite gedaan om een besmetting te vermijden. Maar je wordt natuurlijk nog blootgesteld aan veel risico’s en je hebt het niet altijd zelf in de hand. Ik heb het op het slechtst mogelijke moment te pakken. Mijn focus ligt nu op herstellen. En ik wil eerst volledig hersteld zijn voor ik aan de toekomst kan denken.”

Zondag is hij alvast de grootste fan van zijn ploegmaats, laat hij nog weten. Tot slot wil hij zijn fans en iedereen bedanken voor de ‘ongelooflijke steun’. “Het deed me veel plezier om te lezen dat iedereen zo met me inzit. Hopelijk tot heel snel.”

Ploegleider Arthur van Dongen verduidelijkt op de ploegwebsite de afwezigheid van Van Aert. “Onderzoeken hebben bevestigd dat Wout niet fit is. Hij is niet heel ziek, maar niet competitief genoeg om te starten in de Ronde van Vlaanderen. Hij moet nu uitzieken en dan zullen we nieuwe doelen stellen. Het is voor Wout heel zuur, maar bij uitbreiding zeker ook voor heel België en voor het team. Maar Wout kennende zal hij sterker terugkomen dan ooit.”

Mick van Dijke vervanger

Dat Van Aert aan de kant moet blijven, betekent dat Mick van Dijke zich mag gaan opmaken voor zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse neoprof, nationaal beloftekampioen in het tijdrijden, is door zijn ploeg Jumbo-Visma aangewezen als vervanger. De selectie van het WorldTeam bestaat verder uit Edoardo Affini, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Timo Roosen, Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck.

🇧🇪 #RVV22 Wout van Aert has to forfeit for the Ronde. pic.twitter.com/krw9FXi8xU — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 1, 2022