Mick van Dijke rijdt Ronde van Vlaanderen als Wout van Aert niet start

Mick van Dijke is voor de Ronde van Vlaanderen de beoogde vervanger van Wout van Aert als die niet aan de start verschijnt. Het zou voor de neoprof zijn eerste deelname aan de kasseiklassieker worden. Vooralsnog is over de deelname van Van Aert nog niets beslist, laat Jumbo-Visma weten.

Voorlopig nog geen nieuws over de deelname van Van Aert aan de Ronde van Vlaanderen. Dat is vrijdagmiddag door de Nederlandse ploeg medegedeeld. Het is nog ongewis of vandaag nieuws kan worden verwacht rond de Belgische kampioen. De beslissing over zijn deelname wordt in elk geval genomen door de renner zelf, de ploegleiding en de medische staf.

Mocht Van Aert niet fit genoeg zijn om zondag deel te nemen aan de Ronde, dan wordt hij door Mick van Dijke vervangen. De 22-jarige renner is een neoprof en de Nederlands beloftekampioen tijdrijden. Dit seizoen was hij tweede in de Visit Friesland Elfsteden Race, zesde in de Profronde van Drenthe en vijfde in de vierde etappe van de Coppi e Bartali.

De selectie van Jumbo-Visma bestaat in ieder geval uit Edoardo Affini, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Timo Roosen, Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck.

Selectie Jumbo-Visma voor Ronde van Vlaanderen (3 april)

Wout van Aert of Mick van Dijke

Edoardo Affini

Tiesj Benoot

Christophe Laporte

Timo Roosen

Mike Teunissen

Nathan Van Hooydonck