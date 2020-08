Wout van Aert: “De groene trui? In de toekomst wel een doel” donderdag 27 augustus 2020 om 18:08

Nog twee nachtjes slapen en dan begint Wout van Aert in Nice aan zijn tweede Tour de France. De renner van Jumbo-Visma heeft wellicht de kwaliteiten om een gooi te doen naar de groene trui, maar zal dit jaar vooral in dienst rijden. “In de toekomst is de trui wel een doel.”

Van Aert blikt op een persmoment vooruit naar de Ronde van Frankrijk. Zijn ploeg Jumbo-Visma gaat dit jaar vol voor de eindzege en de winnaar van Strade Bianche en Milaan-San Remo moet een belangrijke schakel worden in het geheel. Maar mag de 25-jarige renner ook nog persoonlijke ambities koesteren? “Het grote doel is het geel in Parijs.”

“Ik sta daar volledig achter en ik start met evenveel motivatie als normaal. Ritwinst in deze Tour is geen doel voor mij. Toen we maanden geleden deze tactiek hebben besproken, hoopte ik al om top te zijn in mijn wedstrijden. Ik heb nu vier keer gewonnen, maar dat verandert niks aan de hele situatie.”

“Onmogelijk om kopmannen bij te staan én punten te pakken bij elke tussensprint”

De groene trui is dan ook geen doel, zo vertelt Van Aert. “Het is onmogelijk om de kopmannen bij te staan én punten te pakken bij elke tussensprint. In de toekomst is de groene trui wel een doel, maar ik ben ook nog jong en mijn kansen zullen nog komen. Het is veel werk om op het groen te mikken.”

De vraag is of de renner wel de vrijheid krijgt om voor de eerste gele trui te gaan. De openingsrit van en naar Nice voert namelijk over geaccidenteerde wegen. Een etappe voor de snelle en sterke Van Aert, zou je toch denken. “Ik ben een kanshebber als we een sprint krijgen, maar het blijft de vraag of ik me zal mengen.”

“Het is belangrijk om het eerste weekend zonder kleerscheuren door te komen. Mijn taak is om de kopmannen veilig over de streep te loodsen, zodat ze geen tijdsverlies oplopen.”

