Wout van Aert: “Als ik de Jaizkibel overleef, heb ik weer een kans in een sprint”

Tweede keer, goede keer? Wout van Aert wordt door veel wielerkenners naar voren geschoven als een van de favorieten voor de tweede etappe van de Tour de France naar San Sebastián. De renner van Jumbo-Visma zal dan in de finale echter wel de Jaizkibel moeten zien te overleven.

Van Aert keek voor de start van de tweede etappe met Sporza nog terug op de rit van zaterdag. “Ik had echt wel het gevoel dat het een goeie situatie was, maar de Yates-broers bleken sterker dan wij. Daar verloor ik het mentaal een beetje. Die sprint zegt niet zoveel. Ik ben blij dat ik in die groep zat. Ik kan van mezelf niet meer verwachten dan dat ik net achter de beteren bovenkom. Ik kon ook aansluiten, maar er waren er al twee weg.”

De tweede etappe op Baskische bodem is op papier misschien iets minder zwaar, maar de finale – met de Jaizkibel (8,1 km aan 5,4%) – is toch weer pittig. Is het iets voor Van Aert? “De finale is anders met een iets meer geleidelijke klim. Als ik daar overleef, dan heb ik weer een kans in een sprint.”

De Belg denkt overigens niet meer aan de gele trui, ook al staat Van Aert nog ‘maar’ op 22 tellen van Adam Yates. “Het geel? Nee, daar denk ik niet aan. Ik sta al op 22 seconden. Ik zal niet sneller dan Adam Yates aan de finish zijn”, zei hij met een lach.