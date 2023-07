Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 2 naar San Sebastián – Spektakel op de Jaizkibel?

Ook de tweede etappe van de Tour de France is in het Baskenland. Na de uiterst bijzondere broederstrijd tussen Adam en Simon Yates in Bilbao, gewonnen door Adam, vertrekken de renners zondag in de Baskische hoofdstad Vitoria-Gasteiz om een aantal uur later aan te komen in San Sebastián. Op 17 kilometer van de finish is de Jaizkibel de absolute scherprechter. Behoudt Adam Yates de gele trui? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Startplaats Vitoria (in het Spaans) of Gasteiz (in het Baskisch) is vergeleken met Bilbao of San Sebastián in Nederland en België wat minder bekend, maar is het kloppende hart van het Baskenland. Het Baskische parlement is gevestigd in Gasteiz. De stad staat bekend om zijn middeleeuwse binnenstad, groene parken en pleinen, waar je op een zonnige dag heerlijke Txakoli-wijn kunt drinken en Pintxos kunt eten.

Finishplaats San Sebastián behoeft bijna geen uitleg meer. Beelden van de baai van La Concha met het kristalheldere water zijn wereldberoemd en jaarlijks zijn er honderdduizenden toeristen uit binnen- en buitenland die deze havenstad aandoen. Dat je ook heerlijk kunt eten in San Sebastián is misschien wat minder bekend: nergens ter wereld zijn er zoveel restaurants per vierkante kilometer als in San Sebastián. Maar of de renners een visje aandurven in een sterrenrestaurant na aankomst van de rit, is nog maar de vraag…

De tweede etappe telt in totaal 210 kilometer en zal vermoedelijk voor wat kleine verschillen in het klassement gaan zorgen. In de tweede helft van de etappe staan er namelijk flink wat klimmetjes op het menu.

De eerste 45 kilometer na het startschot in Gasteiz zijn voornamelijk vlak. Het peloton rijdt dan nog langs een aantal stuwmeren. Als er wordt afgedaald richting Mondragón, begint de heuvelzone met de Côte d’Udana (4,7 km à 4,7%) en Côte d’Aztiria (2,8 km à 5,9%).

Daarna krijgen de renners nog wel vlakke stukken, maar duidelijk mag zijn: de laatste negentig kilometer zijn niet makkelijk. Zeker niet als ook de Côte d’Alkiza (4,1 km à 6,1%) en Côte de Gurutze (2,6 km à 6,1%) nog wachten voordat de renners aan de Jaizkibel beginnen. En dan zijn er nog tal van heuveltjes die van de ASO geen officiële categorie hebben gekregen.

Op de Jaizkibel (8,1 km à 5,4%) gaat het op deze zondag echt gebeuren. De beklimming leent zich zeker voor aanvallen van de favorieten, zo zagen we al vaak genoeg in de Clásica San Sebastián. Maar of we ook écht tijdsverschillen gaan zien, is nog maar de vraag. Na de top zijn er namelijk nog zeventien vlakke en dalende kilometers naar de finish te rijden.

Zondag 2 juli, etappe 2: Vitoria-Gasteiz – San Sebastián

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.25 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.35 uur

Afstand: 209 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Legutio: tussen 13.15 en 13.25

Passage Côte d’Udana: tussen 14.10 en 14.25

Passage Côte d’Aztiria: tussen 14.20 en 14.35

Passage Côte d’Alkiza: tussen 15.30 en 15.50

Passage Côte de Gurutze: tussen 16.15 en 16.40

Passage Jaizkibel: tussen 16.40 en 17.10

Favorieten

Zaterdag zagen we dat een elitegroep van veertien man zich wist af te scheiden in de lastige finale na de loeisteile Côte de Pike. Daarachter troepte een groep van ongeveer 25 renners samen met enkele outsiders en heuvelspecialisten. Het toont aan wie zo vroeg in de Tour de France al meteen op punt zijn, want een ding is zeker: in het Baskenland moet je op de allerbest zijn om van voren mee te kunnen doen. Dat bleek in de lastige finale richting Bilbao.

Rit twee van de Tour kent ook een aantal pittige heuvels, maar is toch anders. De top van de Jaizkibel, de laatste gecategoriseerde klim van de dag, ligt op een dikke vijftien kilometer van de streep in San Sebastián. Voor de laatste kilometer is er nog een niet al te steile heuvel van 900 meter, maar de kans dat er een aantal sterke sprinters hier overleven, is zeker niet ondenkbaar.

Wie sterke sprinters zegt, denkt meteen aan Wout van Aert. Voor de duidelijkheid, sprinters als Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Mark Cavendish en Caleb Ewan zullen hier niet overleven. Van Aert moet de beklimming van de Jaizkibel in principe wel aankunnen, tenzij de favorieten er echt een heuse strijd van maken. Na de eerste zware etappe is dat echter een scenario dat we eerder onwaarschijnlijk vinden.

Zaterdag zagen we al een ijzersterke Wout van Aert, want hij was in de top-36 de enige renner die zwaarder was dan 66 kilogram en dus ook de enige ‘klassiekerrenner’ in de kopgroep van veertien. Alleen bleek de laatste oplopende lijn er te veel aan om voor plek drie te kunnen sprinten. Hij is dus in vorm en zal er met andere woorden staan in San Sebastián. Als de Belg van Jumbo-Visma er nog bij zit in de laatste kilometer, is hij dé te kloppen renner.

Waar Van Aert is, is meestal ook Mathieu van der Poel. Dat is deze keer niet anders. Van der Poel krijgt in de tweede etappe van de Tour een rit voorgeschoteld dat hem zeker moet liggen, in ieder geval beter dan de openingsrit die nét te zwaar bleek. Er zijn een aantal steile stroken op de Jaizkibel, maar deze zijn niet onoverkomelijk. Zeker niet als je Van der Poel heet.

Daar komt ook nog eens bij dat de Nederlander renners als Quinten Hermans en Søren Kragh Andersen in steun zal hebben. Zij kunnen mee over de hellingen en eventueel een scheve situatie rechtzetten. Explosiviteit heeft Van der Poel ook genoeg, dus een sprint met een kleine groep moet hij ook kunnen regelen. Alleen denkt Van der Poel zelf dat de finale over de Jaizkibel te zwaar voor hem gaat zijn…

Bij Alpecin-Deceuninck hebben ze ook nog Jasper Philipsen, maar we verwachten niet dat Philipsen over de Jaizkibel geraakt. Zeker met het oog op de ritten die komen, zal hij wellicht zich willen sparen. Biniam Girmay, een andere snelle man, zal dat waarschijnlijk niet doen. Girmay moet op een goede dag in staat zijn om te overleven en in de meest recente Ronde van Zwitserland bewees hij nog maar eens hoe snel hij dan kan zijn. Bij Intermarché-Circus-Wanty hebben ze er ook alles aan gedaan om Girmay goed te omringen. De Eritreeër zal er staan.

Julian Alaphilippe is iemand die smult van dit soort etappes. De lastige heuvels zijn een speeltuin voor Alaphilippe, zeker als hij zich goed voelt. De Fransman van Soudal Quick-Step heeft al zes keer een rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk, dus hij weet ook zeker hoe het moet afmaken. Zaterdag was echter te lastig voor Alaphilippe; hij zat niet bij de beste veertien renners en dus zal hij een stuk moeten verbeteren om op weg naar San Sebastián wel te kunnen meedoen om de winst.

Deens kampioen Mattias Skjelmose is niet zo’n ancien, maar eerder de new kid on the block. Skjelmose charmeerde dit jaar heel wat wielerfans. Charmeren, maar ook verbazen. Zo werd hij tweede in de Waalse Pijl, won hij de Ronde van Zwitserland én werd hij Deens kampioen op de weg. Met zijn sterk eindschot zal de renner van Lidl-Trek ver kunnen geraken in de tweede etappe. Zaterdag was hij present in de finale en werd hij achtste in Bilbao.

Tom Pidcock en Valentin Madouas hebben een gelijkaardig profiel. Een lastige koers is in het voordeel van de renners van respectievelijk INEOS Grenadiers en Groupama-FDJ. Pidcock kon het vorig jaar overigens op Alpe d’Huez, dus moet de Jaizkibel en wat daarna komt ook zeker lukken. Op het Frans kampioenschap bewees Valentin Madouas dan weer dat een hele hoop heuvels hem ook niet deert. De twee zijn ook zeker niet traag als er gesprint moet worden. In Bilbao zaten ze allebei in de groep-Van der Poel op een halve minuut van winnaar Adam Yates.

Dan is er natuurlijk ook nog het scenario dat de favorieten wel huishouden op de Jaizkibel. Dan komen we meteen terecht bij Tadej Pogačar (UAE Emirates) en Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Zij zijn dan met hun klimmersbenen en explosiviteit de voornaamste renners om vooruit te schuiven, zo lieten ze ook zien op de Côte de Pike.

Verder heeft David Gaudu (Groupama-FDJ) ook al een aantal keer bewezen over snelle benen te beschikken na een lastige koers en denken we ook een beetje aan Pello Bilbao (Bahrain Victorious), de thuisrijder die ook van het explosievere werk houdt. In die categorie rekenen we ook Michael Woods (Israel-Premier Tech), die zaterdag goed mee kon met de besten in de openingsrit. Een gevaarlijke klant!

Als er gesprint zal worden met een kleine groep, houden we ook rekening met een goed resultaat van Alex Aranburu (Movistar), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Maxim Van Gils (Lotto Dstny), Victor Lafay (Cofidis), Corbin Strong (Israel-Premier Tech) en Fred Wright (Bahrain Victorious).

Tot slot is er ook nog een scenario denkbaar waarin de grote ploegen zich niet gaan verbranden aan de hele dag tempo maken en er dus vroege vluchters voor de zege kunnen strijden. Een type renner als Matej Mohoric (Bahrain Victorious), bergtruidrager Neilson Powless (EF Education EasyPost), Felix Gall (AG2R Citroën), Warren Barguil (Arkéa-Samsic) of Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) zijn dan renners waarnaar we kijken.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar

** Julian Alaphilippe, Biniam Girmay, Mattias Skjelmose

* Tom Pidcock, Jonas Vingegaard, Valentin Madouas, Alex Aranburu

Weer en TV

Er is opnieuw heel wat kans op regen in het Baskenland zondag. Weeronline noteert 75% kans op neerslag. De temperaturen komen net boven de 20 graden Celsius. Een sterke wind wordt niet verwacht. Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.