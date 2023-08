zaterdag 26 augustus 2023 om 11:11

Wout van Aert aan start van eerste gravelwedstrijd: “In eerste plaats voor het plezier”

Wout van Aert staat zaterdag aan de start van zijn eerste gravelwedstrijd. De Belgische renner van Jumbo-Visma is ontspannen en is er in eerste plaats om plezier te maken. “Ik ben benieuwd hoe het zal verlopen. Ik heb geen idee hoe intensief het is”, vertelde Van Aert voor de start aan VTM.

Na het wereldkampioenschap in Glasgow heeft Van Aert een rustperiode genomen. Dat was naar eigen zeggen belangrijk. “Het was zeker nodig en het heeft me deugd gedaan. Deze koers is nu de eerste kleine stap naar het laatste deel van het seizoen”, aldus de Belg. “Het is de eerste keer dat ik zo’n koers rijd. Ik ben benieuwd hoe het zal verlopen. Ik heb geen idee hoe intensief het is, dus het zal eerst een beetje aankijken zijn.”

Van Aert rijdt begin oktober het WK Gravel en dus is de gravelkoers in Houffalize een ideale test. Daarnaast is de renner van Jumbo-Visma gewoon ook fan van het gravellen. “Vroeger reed ik altijd graag met mijn fiets door het bos. Sinds de pandemie is de sport serieus geboomd en is het een leuke afwisseling om thuis mee te trainen. Ik was vaak jaloers op collega’s van me, dus ik vind het fijn om er eens bij te zijn. Ik wil me vooral amuseren vandaag.”

EK als doel

Tot slot sprak Van Aert ook nog kort over het EK wielrennen in Drenthe. Die wedstrijd staat op zondag 24 september op het menu. Voor Van Aert is dat het grote doel van het najaar. “Dat is iets waarnaar ik wil toewerken dit jaar”, besloot hij.