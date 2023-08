donderdag 24 augustus 2023 om 15:03

Wout van Aert voegt gravelwedstrijd toe aan programma in aanloop naar WK

Duizendpoot Wout van Aert staat zaterdag in Houffalize aan de start van zijn eerste gravelwedstrijd op UCI-niveau. De allrounder van Jumbo-Visma neemt deel aan Houffa Gravel ter voorbereiding op het wereldkampioenschap gravel dat op acht oktober plaatsheeft in de Italiaanse regio Veneto. Vorig jaar veroverde Gianni Vermeersch daar de eerste wereldtitel gravel ooit.

“Er komt nog een aantal leuke koersen aan dit seizoen, zoals de Tour of Britain en het EK op de weg in Drenthe. Het is de bedoeling om afsluitend het wereldkampioenschap gravel te rijden. Ik vind het wel nuttig om op voorhand al een gravelwedstrijd gereden te hebben. Dit is een mooie kans, dicht bij huis”, aldus Van Aert over zijn deelname in de Ardennen.

“Ik heb nu even rust gehad, dus ik heb niet de beste conditie”, vervolgt de Belgische nummer twee van het recente WK op de weg in Glasgow. “Maar het is fijn om het materiaal een keer te testen en te kijken hoe het er aan toegaat in zo’n wedstrijd. Ik hoop wat op te steken van de specialisten die aan de start staan. Het is leuk om te voelen hoe het allemaal werkt.”

De UCI World Series-wedstrijd in Houffalize geldt als een kwalificatiemoment voor het WK, maar voor deelname aan het wereldkampioenschap zou Van Aert allicht ook kunnen rekenen op een aanwijsplek van de bondscoach. “Ik rijd hier vooral omdat ik het leuk vind om te koersen en me te tonen aan mijn supporters en het publiek. Ik kijk uit naar het laatste deel van mijn seizoen, met een aantal leuke en nieuwe koersen. Zo is het bijvoorbeeld lang geleden dat ik me nog eens op een EK gericht heb. En het gravellen is iets dat ik gewoon ook heel graag doe.”