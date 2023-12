donderdag 14 december 2023 om 15:20

Wout Poels kritisch op kleine selecties olympische wegrit: “Het is belachelijk”

Wout Poels wil volgend jaar graag naar de Olympische Spelen, maar de plekjes in de Nederlandse selectie zijn schaars. Nederland mag namelijk maar drie renners afvaardigen voor de wegrit. Voor andere grote wielerlanden, zoals België, ligt het maximum ook op slechts vier. “Belachelijk”, vindt Poels.

“Ik vind het bespottelijk wat ze met het aantal plaatsen gedaan hebben”, zegt de Nederlander in gesprek met GCN. “Ik zag dat zelfs breakdancing tegenwoordig olympisch is… Ik had juist het gevoel dat wielrenners zich de laatste tien jaar meer zijn gaan focussen op de Olympische Spelen. Het is zonde dat ze nu regels maken waardoor het peloton uit slechts negentig renners bestaat.”

“Het is belachelijk, want je zult niet alle beste renners aan de start krijgen. In plaats daarvan heb je allemaal landen zonder wielerhistorie. Zij brengen renners aan het vertrek die niet eens tien kilometers kunnen volgen. Het is een fijne olympische gedachte, maar het werkt niet echt. Een peloton van negentig renners ontneemt wat van de glans van de koers.”

“We zijn met de Nederlandse ploeg met slechts drie renners, dan is het bijna onmogelijk om de koers te controleren. Je zal afspraken moeten maken met andere landen”, aldus de klimmer van Bahrain Victorious. “Maar als je me vraagt of ik wil gaan, zeg ik nog steeds ja.”

Geen Ardennenklassiekers?

De 36-jarige Poels hoopt in 2024 ook de Giro d’Italia en Tour de France te betwisten, liet hij eerder al weten in een interview met RIDE Magazine. In gesprek met GCN keek hij ook nog kort naar zijn programma voor het voorjaar. “Misschien sla ik de Ardennenklassiekers over en doe ik de Tour of the Alps, maar dat moet nog bepaald worden”, aldus de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik 2016.