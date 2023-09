woensdag 6 september 2023 om 14:37

Wout Poels kijkt uit naar zware bergritten: “Die zijn beter voor mij om in vlucht te geraken”

Wout Poels ziet in de tweede en de derde week de nodige kansen op ritsucces in de Vuelta a España. Ook in de etappe van woensdag naar La Laguna Negra ziet hij kansen. “Maar ik denk dat die andere dagen beter zijn om in de vlucht te geraken”, doelt Poels onder meer op de bergrit naar de Col du Tourmalet.

“Ik wil het vandaag wel proberen, maar moet ook kijken hoe de koers verloopt”, vertelde Poels woensdagochtend voor de start aan Sporza. De Limburger werd in 2020 nog vierde op La Laguna Negra. “Toen reed ik heel goed. Het is een mooie slotklim die mij wel ligt, daar kijk ik wel weer naar uit. Bij de toppers gaan er niet veel verschillen zijn. De klim eindigt vooral heel lastig, maar het is ook niet heel lang. Het is een mooi klimmetje, maar niet super- superlastig.”

In het klassement van de Vuelta 2022 is Poels inmiddels weggezakt naar de 22ste plaats, op bijna een kwartier van leider Sepp Kuss. “Ik rijd heel lekker, vooral bergop heb ik een goed niveau”, merkt de klimmer van Bahrain Victorious, die in de voorbije Tour een etappe won. “Proberen hier een rit te winnen zou heel mooi zijn, dat is wel een van de doelen.”