Julian Dubbeld • dinsdag 5 september 2023 om 19:56

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 11 naar La Laguna Negra – Is dit de dag van Wout Poels?

De elfde etappe van de Vuelta brengt het peloton naar een klim met een duister verhaal: La Laguna Negra, waar een man door zijn twee zonen zou zijn vermoord. Veel zullen de renners er door de steile stijgingspercentages niet van meekrijgen. Krijgen we een strijd tussen de klassementsrenners of doet een aanvaller een gooi naar de ritzege? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

In de elfde etappe krijgen de renners in de finale alvast een voorproefje van de loodzware etappes die nog komen. Er wordt na een relatief vlakke etappe gefinisht op de Laguna Negra (6,5 kilometer aan 6,8 procent). Een makkelijke klim als je het gemiddelde stijgingspercentage hoort, maar een stuk lastiger als je het profiel ziet.

De start van de rit ligt woensdag in Lerma. We bevinden ons nog steeds in de regio Castilië en Leon. Binnen de regio verplaatst het peloton zich vandaag van de provincie Burgos naar de provincie Soria.

De eerste honderd kilometer van de rit rijdt het peloton in oostelijke richting door dorpen als Santo Domingo de Silos, Paladios de la Sierra en Covaleda naar Vinuesa. Het profiel lijkt redelijk vlak, maar schijn bedriegt. De eerste honderd kilometer schipperen de renners tussen een hoogte van 800 meter en 1.200 meter.

Vanaf Vinuesa wordt het vlakker. Het peloton is dan al bijna bij de slotklim Laguna Negra, maar rijdt dan nog eerst een lus om het stuwmeer van Cuerda del Pozo, dat deels door politieke gevangen aan het einde van de Spaanse Burgeroorlog in 1939 is gebouwd. Als de renners na 145 kilometer weer terug in Vinuesa zijn, zijn ze al bijna aan de voet van de slotklim.

De slotklim gaat in de slotkilometers naar de ‘Zwarte Lagune’, dat een bijna even sinister verhaal als La Planche des Belles Filles heeft. Het verhaal gaat dat in het meer een man ligt die door zijn twee zonen is vermoord. Tegenwoordig is het meer vooral een trekpleister voor toeristen, vanwege de steile rotsflanken en de watervallen naast het meer.

Lees ook: La Laguna Negra: Adembenemend meer met sinister verhaal

De klim zelf kan opgedeeld worden in drie trappen. De eerste kilometers van de Laguna Negra stijgen met een gemiddeld stijgingspercentage van ongeveer zeven procent, waarna een vlakker middenstuk volgt. In de slotkilometer gaat het wegdek nog even met dik tien procent gemiddeld omhoog. Een luxe sprintje tussen de explosieve klassementsrenners, kunnen we verwachten.

Woensdag 6 september, etappe 11: Lerma – La Laguna Negra (163 km)

Officieuze start: 13.13 uur

Officiële start: 13.15 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 163 kilometer

Favorieten

Aanvallers of klassementsrenners? Het is een eeuwige vraag, zeker voor aanvang van dit soort ritten. In 2020 won Dan Martin nog op deze aankomst na een strijd tussen de klassementsrenners, maar dit jaar neigen we toch eerder naar de aanvallers. Waarom? Wel, daags na de tijdrit en vooral twee dagen voor de Tourmalet-rit zou het wel eens kunnen dat de ploegen hun krachten willen sparen. Op de slotklim kunnen de favorieten het overigens nog steeds met elkaar uitvechten.

Een vlakke aanloop kan daarbovenop gekke situaties creëren. Denk aan de rit naar de Puy de Dôme in de meest recente Tour de France. Toen kreeg de vlucht van de dag ook bijzonder veel voorsprong. Aanvallen dus!

Dit zou wel eens een dag kunnen zijn voor Wout Poels. De Nederlander reed een sterke eerste week in Spanje. Poels werd een keer zesde vanuit de vroege vlucht en negende tussen de klassementsrenners. Het zorgde ervoor dat Poels even in de top-5 van het algemeen klassement stond, maar inmiddels is hij daar weer weg. De klimmer van Bahrain Victorious staat nu op genoeg achterstand om veel ruimte te krijgen. De explosieve slotkilometer moet Poels ook zéker liggen.

Een ploegmaat van Poels, Damiano Caruso, liet ook al goede dingen zien deze Vuelta. Individueel naar de top-10 rijden lukte hem nog niet, maar de Italiaan zat wel al twee keer mee in de goede ontsnapping. De hele ploeg van Bahrain Victorious is trouwens actief deze Vuelta. Ook jongens als Santiago Buitrago, iemand met een zeer explosieve sprint, en Antonio Tiberi zouden kunnen smullen van deze aankomst op La Laguna Negra.

We mogen ook iets verwachten van Lotto Dstny. Met name van het trio Lennert Van Eetvelt, Andreas Kron en Sylvain Moniquet. En waarom ook niet van Thomas De Gendt? We kijken toch vooral naar Van Eetvelt, die aan Sporza vertelde zich nog goed te voelen in zijn eerste grote ronde. “Ik heb mijn eerste week beter verteerd dan verwacht. Ik voel me nog heel goed. Ik had niet verwacht dat ik elke dag opnieuw zo goed zou zijn.”

Als we puur naar klimkwaliteiten kijken, is Romain Bardet ook een van de topfavorieten voor de dagoverwinning. De Fransman van Team dsm-firmenich zat al twee keer mee in de vroege vlucht en eindigde zo ook eens op het podium. Een veelbelovende prestatie van Bardet, die in deze Vuelta zeker nog wel een aantal keer een gooi zal doen naar een ritzege. Woensdag kan hij het meteen proberen.

Lennard Kämna is natuurlijk ook een renner waar we nog iets van verwachten in deze Ronde van Spanje. Hij behaalde daags voor de rustdag wel zijn gedroomde ritzege, waarmee hij de trilogie vervolledigde, dus valt het nog even af te wachten of de Duitser van BORA-hansgrohe meteen weer in de aanval zal trekken. Doet hij dat wel, is hij vanzelfsprekend weer een van de topfavorieten.

Andere jongens die we al in de aanval zagen gaan de afgelopen week en een goede indruk gaven, zijn Oier Lazkano (Movistar), Cristián Rodríguez (Arkéa-Samsic), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Juan Pedro López (Lidl-Trek), Max Poole (Team dsm-firmenich) en Michael Storer (Groupama-FDJ). Zij zullen naar alle waarschijnlijkheid een poging wagen om mee te zitten. En waarom probeert Geraint Thomas het niet meteen woensdag? Hij gaf zelf aan aanvallend te gaan koersen. Let ook op zijn ploegmaat Egan Bernal.

Er zijn ook een aantal aanvallers die wat dichter staan in het algemeen klassement. Echt dicht is dat echter ook niet, want Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), David de la Cruz (Astana Qazaqstan), Steff Cras (TotalEnergies) en Einer Rubio (Movistar) staan wel al op ruime achterstand. Het is dus ook voor hen mogelijk een vrijgeleide te krijgen.

Tot slot moeten we ook nog rekening houden met het scenario dat de klassementsrenners voor de ritzege gaan strijden. Dan kijken we vooral naar Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Zij bewezen in week één over de meest explosieve sprint te beschikken, iets wat woensdag weer cruciaal zal zijn. Verder zijn Jonas Vingegaard, Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Juan Ayuso, João Almeida, Marc Soler (UAE Emirates) en Enric Mas (Movistar) ook niet kansloos in een sprint bergop.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout Poels

*** Romain Bardet, Einer Rubio

** Lennard Kämna, Santiago Buitrago, Lennert Van Eetvelt

* Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Juan Ayuso

Weer en TV

Het zal woensdag mooi weer zijn voor de renners. Meer zelfs, het zal warm zijn. Spaans warm nog niet, want de temperaturen zullen volgens Weeronline maar net boven de 25 graden Celsius komen. Regen moeten de renners niet verwachten en ook voor waaiers moeten ze geen schrik hebben.

De Vuelta a España is natuurlijk live te volgen op televisie. Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ schakelen in om 14.30 uur. Sporza, VRT1 is er om 15.50 uur weer bij. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.