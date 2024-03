dinsdag 26 maart 2024 om 13:18

Wout Poels dient klacht in na ‘vuistslag’ van Iván García Cortina: “Had flinke ruzie met hem”

Wout Poels is in de Ronde van Catalonië geslagen door Iván García Cortina. Dat heeft de Nederlander verteld in In Koers, een podcast van hemzelf en Dylan van Baarle. Poels diende na het incident een klacht in bij de wedstrijdjury.

“In de op één na laatste dag zat er na dertien kilometer een technische afdaling in het parcours”, begint Poels zijn verhaal in de AD-podcast In Koers. “Iedereen wil daar voorin zitten, dus het was dringen. Toen zette Iván Cortina van Movistar zich er vlak voor de top tussen. Hij ging rechtop zitten en haalt vol met een vuistslag uit op mijn bovenarm. Hij sloeg me echt keihard en dat deed nog best wel pijn ook. Dus ik had vervolgens een flinke ruzie met hem. Ik vroeg waarom hij dat nou deed. Hij zei dat het altijd hetzelfde liedje is met mij. Maar ik rijd nooit met hem bergop, want hij is er meestal al vanaf gereden.”

Het incident bleef de rest van de rit door het hoofd spelen van Poels. “Ik wilde hem daar niet mee laten wegkomen. We hebben het met de CPA (de wielervakbond, red.) veel over de veiligheid van het wielrennen. We hebben vaak kritiek op organisatoren, omdat de parcoursen niet veilig zijn en dan heb je zo’n renner die gewoon echt een vuistslag geeft. Dat kan niet. Ik heb de jury opgezocht en een klacht ingediend. Hij kwam goed weg met een boete van 300 Zwitserse Frank en wat UCI-punten aftrek. Dat viel me een beetje tegen.”

Ook ruzie met Quintana

Poels had in de Ronde van Catalonië niet alleen bonje met García Cortina. Er was ook hommeles met Nairo Quintana. “We reden op een slotklim en ik voelde me goed. Ik wilde opschuiven, dicht bij Tadej Pogacar zitten, maar niemand liet me ertussen. Dus ik besloot achter Enric Mas (de kopman van Movistar, red.) te gaan rijden, naast Quintana.”

“Dat is op zich wel vervelend voor hem, maar ik reed niet zo dicht naast hem dat ik hem probeerde weg te duwen. Op een gegeven moment gaf hij me een elleboog en toen kreeg ik ruzie met hem. Ik zei dat hij zeker weer aan de tramadol zat, waardoor hij zo agressief deed”, vertelt Poels.

Quintana werd in augustus 2022 uit de uitslag geschrapt van de Tour de France, waarin hij zesde werd, na een positieve test op tramadol. Deze pijnstiller staat (nog) niet op de verboden middelenlijst van WADA, maar is wel verboden door de UCI. Nadat Quintana in 2023 zonder ploeg zat, bood Movistar hem onderdak voor het huidige seizoen.