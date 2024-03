donderdag 21 maart 2024 om 08:41

Wout Poels probeert Pogacar niet eens te volgen: “Is van een ander niveau”

Het speelt zich allemaal af in de schaduw van Tadej Pogacar, maar Wout Poels reed woensdag naar een knappe vierde plaats in de derde rit van de Ronde van Catalonië. In de bergrit naar Port Ainé koos de ervaren Nederlander van Bahrain Victorious bewust voor zijn eigen tempo, en met succes.

Poels reed in de laatste honderden meters – met zijn ploegmaat Antonio Tiberi – weg uit een eerste achtervolgende elitegroep met daarin onder meer Sepp Kuss, Aleksandr Vlasov en Enric Mas. De jonge Italiaan kwam uiteindelijk als derde over de finish in Port Ainé, met in zijn wiel dan weer Poels, die zo een sterk klimoptreden wist te bekronen met een vierde plaats in de daguitslag.

De 36-jarige Poels was na afloop dan ook zeer content. “Ik denk dat we als team een ​​heel goede rit hebben gereden. We hebben er bewust voor gekozen om niet te reageren op Tadej Pogacar. Die koerst momenteel echt rond op een ander niveau. Ik denk dat Antonio (Tiberi, red.) ook zeer volwassen heeft gereden, door gewoon te volgen en niet te vroeg te gaan. Met het risico om te ontploffen.”

“Dit gebeurde namelijk bij de renners die we uiteindelijk nog wisten in te halen. We hebben het over het algemeen erg goed gedaan. Ik voel dat ik over een goede conditie beschik. Ik kijk er dan ook naar uit om nog verder te stijgen in het klassement”, is Poels strijdlustig.

Over het klassement gesproken: daarin staat Poels nu gedeeld zevende. Zijn achterstand op leider Pogacar bedraagt inmiddels 3,5 minuut. Het verschil met de nummer drie, Vlasov, is nog maar 39 seconden.