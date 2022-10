WK voor vrouwen mag vanaf 2025 maximaal 180 kilometer lang zijn

De WK-wegwedstrijden voor vrouwen worden langer. Internationale wielerunie UCI heeft bekendgemaakt dat vanaf 2025 het WK voor vrouwen tussen de 150 en 180 kilometer lang dient te zijn. Dat is 20 kilometer langer dan nu het geval is.

Momenteel houdt de UCI bij het uittekenen van een WK-parcours voor de elite vrouwen rekening met een koers tussen de 130 en 160 kilometer. Dit jaar werden tijdens de titelstrijd in Wollongong de eigen regels ‘overtreden’ met een wegkoers van 164,3 kilometer. Dat was het langste WK ooit voor vrouwen. Volgend jaar in Glasgow staat een koers van 157,4 kilometer gepland.

De huidige marge wordt dus opgerekt vanaf 2025. De introductie van een apart kampioenschap voor de beloften vrouwen in 2025 heeft daar ook mee te maken. Voor die U23-categorie gaat de UCI vanaf het WK in Rwanda wegwedstrijden organiseren tussen de 110 en 140 kilometer. Voor de junioren vrouwen (U19) gaat er ook iets veranderen; die marges voor WK-wegritten worden opgerekt van 60 tot 80 kilometer naar 70 tot 100 kilometer.

WK tijdrijden

Ook de afstand voor het WK tijdrijden voor vrouwen wordt opgerekt. Vanaf 2025 dient een mondiale strijd tegen de klok tussen de 30 en 40 kilometer lang te zijn voor elites. Dat is momenteel nog tussen de 20 en 30 kilometer. Voor de nieuwe U23-categorie gaat de 20-30 kilometer marge gelden op het WK tijdrijden.

Genoemde wijzigingen gaan in op 1 januari 2025 en gelden naast wedstrijden op het WK wielrennen ook voor olympische wedstrijden. Tot die tijd blijven de huidige regels gelden op kampioenschappen.