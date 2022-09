Glasgow tekent langste WK-parcours uit voor mannen sinds 1981

De wegwedstrijd voor mannen tijdens het WK wielrennen 2023 in Glasgow is maar liefst 277,6 kilometer lang. Het is de langste wegrit sinds 1981, toen de mannen 281,4 kilometer voor de kiezen kregen in Praag. De vrouwen rijden volgend jaar 157,4 kilometer in Schotland.

De UCI heeft in grote lijnen de parcoursen van het WK 2023 gepresenteerd. De wegwedstrijd voor mannen zal starten in Edinburgh. Na een aanloop van ruim 133 kilometer draaien de renners het lokale parcours op in Glasgow. Daar staan tien rondes van 14,4 kilometer te wachten. In totaal rijden de mannen 277,6 kilometer, met daarin 3.167 hoogtemeters.

Het is dus het langste WK voor mannen sinds 1981, toen de kaap van de 280 kilometer gerond werd. Sindsdien werden alleen in 1982 (275,1 km), 1987 (276 km), 1988 (274 km), 2005 (273 km) en 2013 (272,2 km) wegwedstrijden van meer dan 270 kilometer verreden, blijkt uit informatie van ProCyclingStats.

Stadscircuit in Glasgow

De vrouwen starten in 2023 hun wegwedstrijd in Loch Lomond. Na een aanloop van 62,6 kilometer volgen nog zes lokale rondes, goed voor 157,4 kilometer en bijna 2.000 hoogtemeters. De beloften mannen rijden hetzelfde parcours, maar één lokale ronde meer. De junioren mannen (negen rondes) en junioren vrouwen (vijf rondes) blijven op het circuit in Glasgow.

Het stadscircuit in Glasgow is dus 14,4 kilometer lang. Volgens de organisatie zijn meerdere korte klimmetjes opgenomen, wat zorgt voor 193 hoogtemeters per rondje. De finish van de wegwedstrijden is op George Square. De tijdritten worden verreden in Stirling, ten noordoosten van Glasgow.

📊🚹Elite man wil race 277,6KM in the🌈WC-RR (🇬🇧Glasgow'23). It will therewith be the longest WC in more than 40 years (🇨🇿Prague'81 – 281,4). ➡️🛣️Longest 🌈WC-RR (1927-23):

297,5 | 🇩🇰'37

296,2 | 🇮🇹'62

295,2 | 🇮🇹'51

293,1 | 🇮🇹'55

292,0 | 🇳🇱'59

290,0 | 🇩🇰'49,🇫🇷'64 💡 @WielerFlits — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) September 23, 2022