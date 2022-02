UCI gaat wereldtitels uitdelen bij beloften vrouwen

De UCI heeft besloten dat er vanaf dit jaar een wereldkampioene bij de vrouwen beloften uitgeroepen wordt. De U23-vrouwen zullen zowel in de tijdrit als in de wegrit nog wel tegen de elites rijden, maar krijgen na afloop hun eigen ceremonie. Naast een regenboogtrui zal er ook eremetaal uitgereikt worden aan de nummers twee en drie.

Vanaf 2025, als de WK in Rwanda plaatsvinden, zullen er ook losse wedstrijden voor de beloften vrouwen georganiseerd worden. In 2022, als de wereldkampioenschappen plaatsvinden in het Australische Wollongong, was dat nog niet mogelijk, aldus de UCI. Technische en logistieke redenen, als wel eerdere toezeggingen, stonden een gescheiden koers in de weg.

“Een wereldtitel in de wegrit en de individuele tijdrit in de U23-categorie voor vrouwen is weer een stap in de gelijkheid tussen mannen en vrouwen wat betreft hun programma’s en is onderdeel van het beleid van de UCI op dit gebied”, laat de organisatie weten op haar site.