WK veldrijden Oostende krijgt bijna half miljoen van Vlaamse overheid vrijdag 15 mei 2020 om 16:02

Een flinke meevaller voor de organisatie van het WK veldrijden in Oostende, dat gepland is voor januari 2021. De Vlaamse minister van sport Ben Weyts heeft namelijk 400.000 euro gegeven aan het wereldkampioenschap, dat het label ‘Vlaams topevenement’ opgeplakt heeft gekregen.

Weyts geeft in een verklaring aan dat de financiële steun aan het WK in Oostende een risico is. “Het onvoorspelbare verloop van de coronacrisis betekent dat we nog niet zeker weten of we in januari opnieuw met tienduizenden tegelijk kunnen samentroepen om te genieten van de koers”, tekent Sporza op.

“Maar juist omdat corona zoveel sportevenementen heeft doen sneuvelen, willen we vasthouden aan de evenementen die we hadden gepland voor de toekomst. We hebben allemaal nood aan positieve perspectieven”, vertelt de minister. De kostenpost van de organisatie, ongeveer drie miljoen euro, kreeg eerder al voor bijna een miljoen aan steun van de gemeente Oostende, de provincie West-Vlaanderen en de Nationale Loterij.

Het WK veldrijden aan het Wellington Hippodroom in Oostende staat gepland voor 30-31 januari 2021. Er wordt rekening gehouden met bijna 80.000 toeschouwers, maar het is door de huidige crisis nog maar de vraag of dat mogelijk is begin volgend jaar.