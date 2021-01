‘WK veldrijden lonkt voor Fabio Aru: Qhubeka ASSOS zet licht op groen’

Fabio Aru stelde zich eerder al beschikbaar voor het WK veldrijden in Oostende en de Italiaan lijkt zich nu te mogen opmaken voor het evenement. De renner van Qhubeka ASSOS verblijft momenteel in Rome voor een meeting met de Italiaanse veldritselectie onder leiding van bondscoach Fausto Scotti.

Aru, die de voorbije weken meermaals in Italië het veld indook, liet eerder al doorschermen graag te starten in Oostende. Ook bondscoach Scotti is enthousiast en volgens Italiaanse media zal Aru deel uitmaken van de Italiaanse selectie. La Gazzetta dello Sport laat weten dat Aru inmiddels ook toestemming heeft gekregen van zijn werkgever Qhubeka ASSOS.

Aru is momenteel in Rome samen met andere Italiaanse crossers die in aanmerking komen voor de mondiale titelstrijd in Oostende. De 30-jarige renner, zes jaar geleden nog winnaar van de Vuelta a España, reed de afgelopen periode meerdere veldritten in zijn thuisland Italië. Het begon allemaal in Ancona, gelegen in de noordoostelijke provincie Marche.

Aru kwam in Ancona als vierde over de streep, achter Gioele Bertolini, Luca Pescarmona en Stefano Capponi. Aru reed ook nog een cross in de provincie Treviso en een veldrit in Montodine, om vervolgens deel te nemen aan het Italiaans kampioenschap veldrijden. In die laatste cross kwam hij niet verder dan een tiende plaats.