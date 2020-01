WK veldrijden 2024 toegekend aan Tábor vrijdag 31 januari 2020 om 21:08

De wereldkampioenschappen veldrijden worden over vier jaar gehouden in Tábor. Daarmee keert de mondiale titelstrijd na negen jaar terug naar de Tsjechische crossplaats. Het WK van 2025 is toegekend aan de Franse bond, maar het is niet niet bekend waar de titelstrijd wordt gehouden.

Tweeënhalve maand geleden werd bekend dat Tábor zich kandidaat stelde voor het WK veldrijden van 2024. “We doen ons best om dit voor elkaar te krijgen, want Tábor verdient het”, zei voorzitter Petr Marek van de Tsjechische wielerbond. De organisatie kondigde toen al aan dat het parcours voor een nieuw WK voor tweederde gewijzigd wordt ten opzichte van het huidige parcours.

Nu is de kogel door de kerk en is het WK definitief toegekend aan Tábor. De laatste keer dat het wereldkampioenschap neerstreek in de regio Zuid-Bohemen was in 2015, toen Mathieu van der Poel bij zijn debuut direct de regenboogtrui veroverde. Bij de vrouwen ging Pauline Ferrand-Prévot er destijds met het goud vandoor. Ook in 2010 en 2001 was het WK al in Tábor.

Frankrijk

Ook voor 2025 is al bekend waar de wereldkampioenschappen veldrijden worden gehouden. De Franse bond mag de mondiale titelstrijd organiseren. De precieze locatie is nog niet bekend, maar mogelijk komt Liévin daarvoor in aanmerking. Met die plaats stelde de Franse bond zich namelijk, net als Tábor, al kandidaat voor 2024.

Komende WK’s

2020: Zwitserland (Dübendorf)

2021: België (Oostende)

2022: Verenigde Staten (Fayetteville)

2023: Nederland (Hoogerheide)

2024: Tsjechië (Tábor)

2025: Frankrijk (n.t.b.)