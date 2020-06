WK tijdrijden wellicht toch mogelijk voor Tour-deelnemers

De UCI houdt vast aan haar oorspronkelijke datum van het WK tijdrijden (zondag 20 september), dat tevens de slotdag van de Tour de France is. Dat zorgt ervoor dat een aantal toptijdrijders het WK moet missen. Beide organisatoren gaan echter in overleg. Wie wil, zou probleemloos vervroegd uit de Tour kunnen stappen om alsnog aan de WK-tijdrit deel te nemen.

De huidige UCI-reglementen zijn duidelijk. Als een renner een UCI-wedstrijd verlaat, mag hij zonder toestemming van de organisator niet van start gaan in een andere wedstrijd tijdens dezelfde periode (zie screenshot onder). WielerFlits weet echter uit goede bron dat de Internationale Wielerunie en Tourorganisator ASO binnenkort overleg plegen om dat puntje in het reglement te versoepelen.

Oplossing voor enkele specialisten

Doel is dat tijdritspecialisten op die manier de Tour de France vervroegd zouden kunnen verlaten om zonder problemen alsnog aan het WK deel te nemen. Deze versoepeling zal uiteraard niet voor iedereen oplossingen bieden. Voor renners van Jumbo-Visma, Team Ineos of andere klassementsrenners lijkt het niet evident om de Tour vroeger te verlaten. Voor tijdrijders zonder ambitie in het klassement, zoals Stefan Küng, Bob Jungels of Victor Campenaerts (mocht die de Tour rijden), is een opgave na pakweg vijftien dagen Tour misschien wel een optie.

Ook niet vergeten: daags voor het WK tijdrijden staat in de Tour een individuele klimtijdrit (met aankomst op La Planche des Belles Filles) op de kalender. Voor wie toch wil combineren, lijkt het quasi onmogelijk om 24 uur later en een paar honderd kilometer zuidwaarts fris aan de start van het WK te staan…