UCI houdt vast aan plan: WK tijdrijden op slotdag Tour de France

Het programma van het WK wielrennen in Zwitserland zorgt ervoor dat tijdritspecialisten voor een lastige keuze staan. Op de overvolle kalender van dit najaar zorgt de mondiale titelstrijd voor overlap met andere belangrijke koersen. Zo wordt het WK tijdrijden dit jaar gehouden op dezelfde dag als de slotdag van de Tour de France.

Vorig jaar opende het WK met de Mixed Team Relay. Om die discipline meer aanzien te geven, is in september besloten om van plek te wisselen met de individuele tijdritten, die toen in het midden van de week werden gehouden. Hoewel in het peloton de verwachting was dat de UCI – door de herschikte kalender door het coronavirus – deze twee data alsnog zou omdraaien, bevestigt de UCI aan WielerFlits dat de oorspronkelijke planning behouden blijft. Hierdoor zullen een aantal specialisten dit jaar moeten kiezen tussen (de slotdag van) de Tour de France en het WK Tijdrijden.

Streep door rekening Team Jumbo-Visma

Dit zorgt ervoor dat onder meer Team Jumbo-Visma zijn plannen zal moeten heroverwegen. De ploeg gaf recent nog aan dat men met Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Tony Martin en Wout van Aert (indien geselecteerd) specifiek wilde focussen op de individuele WK-tijdrit. Bovenvermeld kwartet maakt echter deel uit van de selectie van Team Jumbo-Visma voor de Tour de France. De ploeg heeft ons laten weten dat dit viertal daarom niet beschikbaar is voor het WK tijdrijden.

Mixed Team Relay

Ook de plek op de kalender van de Mixed Team Relay zorgt voor complicaties. In België wordt de dag ervoor immers het Belgisch Kampioenschap georganiseerd. “Het plan was om een topteam op te stellen”, vertelt de Belgische bondscoach Rik Verbrugghe aan Het Nieuwsblad. “Dat had ons een grote kans op een medaille gegeven. Maar ik ga ervan uit dat zowel de mannen als de vrouwen de voorkeur zullen geven aan de nationale titelstrijd.”

Programma WK Wielrennen 2020 in Aigly – Martigny

zo 20-9: Tijdrit elite mannen

ma 21-9: Tijdrit elite vrouwen

ma 21-9: Tijdrit beloften mannen

di 22-9: Tijdrit junioren vrouwen

di 22-9: Tijdrit junioren mannen

wo 23-9: Ploegentijdrit (Mixed Team Relay)

vr 25-9: Wegwedstrijd beloften mannen

vr 25-9: Wegwedstrijd junioren vrouwen

za 26-9: Wegwedstrijd elite vrouwen

zo 27-9: Wegwedstrijd elite mannen