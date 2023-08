WK-revelatie Matthew Dinham gebruikte MTB-skills: “Hou van deze technische rondjes”

Video

Matthew Dinham was de grote verrassing op het WK in Glasgow van zondag. De 23-jarige Australiër zat mee met de vroege vlucht, liet zich in de finale opnieuw zien en eindigde uiteindelijk als zevende. “Toen ik van start ging, had ik zeker niet verwacht om top-tien te rijden”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

“Ik had een beetje geluk dat ik mee zat met die vroege vlucht”, vervolgde de renner van Team dsm-firmenich, die tot zijn elfde in Zuid-Afrika woonde en pas in 2017 een Australisch paspoort kreeg. “Ik dacht eigenlijk dat de groep te klein was, maar het pakte uiteindelijk goed uit. Ik kom uit de Tour de France, dus de benen waren behoorlijk goed vandaag. Ik ben heel blij.”

Dinham zat op een gegeven moment in een elitegroepje met Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tadej Pogacar, Alberto Bettiol en Mads Pedersen. “Ik was wel wat verrast, maar ik heb de chaos bij het opdraaien van de lokale ronde wat kunnen vermijden. Daar heb ik misschien wat energie kunnen sparen. Maar ik wist dat de benen goed waren na de Tour. Ik moest alleen wat uitrusten en de gedane arbeid laten inwerken. Voor mijn gevoel word ik dit seizoen na elk wedstrijdblok sterker. Vandaag was een hele mooie manier om het af te sluiten.”

Mountainbike achtergrond

Wat zegt dit over de toekomst van Dinham? “Ik ga gewoon proberen om mezelf te blijven verbeteren als renner. Omdat ik uit het mountainbiken kom, hou ik erg van deze meer technische rondes”, aldus de Australisch kampioen cross-country van 2022. “De punchy beklimmingen passen ook goed bij me. Het was een heel mooi circuit voor mij, niet heel anders dan vorig jaar”, verwijst hij terug naar het WK in Wollongong, waar hij ook als zevende eindigde. Toen was dat nog bij de beloften.

“Of ik in de toekomst terugkom voor meer? Misschien, we zullen het zien. Maar ik ben gewoon heel blij met vandaag en ga genieten van het moment.”

