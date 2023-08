Wereldkampioen Mathieu van der Poel: “Ik rijd eindelijk weer bevrijd, dat maakt het grote verschil”

Interview

Mathieu van der Poel heeft zondagmiddag in Glasgow tijdens het WK 2023 zijn grote droom vervuld: de wereldtitel op de weg. Omdat de strijd om de regenboogtrui dit jaar vroeg valt, mag hij liefst veertien maanden lang die iconische trui dragen. “Het was al een fantastisch seizoen met twee gewonnen monumenten. Met deze wereldtitel erbij, komt er echt een droom uit. Dit was een van de grootste doelen in mijn carrière”, vertelt MVDP na zijn wereldtitel tijdens de persconferentie tegen de verzamelde pers. Een vraag-antwoord-model.

Allereerst: hoe zit dat nu met dat verhaal dat je naar het toilet bent geweest toen de koers stil lag?

Lacht: “Dat klopt! Het protest duurde vrij lang. Maar ik ben zeker niet de enige die geweest is, haha. Volgens mij zijn meerder renners een huis ingegaan, die ook nodig moesten. Dus bij deze een bedankje aan de mensen die zo aardig waren om ons erin te laten!”

Neem ons eens mee naar je tweede voorval, toen je naar de grond ging. Hoe ben je daar kalm kunnen blijven en kon je daarna opnieuw wegrijden?

“Op instinct, denk ik. Je wilt gewoon zo snel mogelijk weer op de fiets stappen. Gelukkig kon ik opnieuw mijn ritme vinden. Ik vertrouwde de bochten daarna alleen niet meer, dus dat maakte het mentaal nog moeilijker. Maar ik voelde dat mijn benen nog wel sterk waren. Toen ik zag dat mijn voorsprong opnieuw groeide, gaf dat mijn vertrouwen een enorme boost. Op een gegeven moment kwamen ze naast me rijden met een minuut voorsprong op het bord. Toen wist ik dat – als ik rustig reed en geen risico’s meer nam in de bochten – ik het ging halen. Dat was een ongelooflijk gevoel.”

Solo winnen is het mooiste wat er is. Maar hoe zeker was je? Heb je niet getwijfeld om er een sprint van te maken?

“Om eerlijk te zijn voelde ik dat ik nog een aanval in me had. Maar ik was wel verrast dat mijn eerste aanval meteen de goede was. Als je na een demarrage zoals deze achteromkijkt en je ziet niemand zitten, dan geeft je dat meteen al heel veel vertrouwen. Je bent de sterkste in de groep en dat is een heerlijk gevoel. Nadien kon ik een hoog beentempo aanhouden, waardoor ik wist dat het lastig was voor de rest om terug te komen. Op een gegeven moment gaan ze toch naar elkaar kijken, waarna het gat nog groter groeit.”

Hoeveel waarde geeft het jou wereldtitel dat je samen met Wout van Aert en Tadej Pogačar op het podium staat?

“Absoluut. Zelfs met de groep waarmee we op pad waren, dat waren de sterkste renners van dit moment. Wout, Tadej en ik komen elkaar vaak tegen tijdens persconferenties, dus we kennen elkaar best goed. Vooral dat Tadej hier zit, is speciaal. Ik heb dat na de Ronde van Vlaanderen ook al gezegd. Als je als klassementsrenner ook zo goed kunt zijn in eendagsklassiekers, dan is dat echt iets bijzonders om te koesteren.”

Bondscoach Koos Moerenhout kwam in de finale naast je rijden en zei je dat je geschiedenis aan het schrijven was. Wat betekent dat voor jou, dat het al 38 jaar geleden is dat er nog een Nederlander won?

“Dat is niet heel belangrijk voor mij, om eerlijk te zijn. Het feit dat je jezelf wereldkampioen mag noemen, is al speciaal genoeg. Als Dylan van Baarle twee jaar geleden in Leuven wereldkampioen was geworden, dan had het voor mij geen verschil gemaakt. Ik wilde gewoon op een dag die wereldtitel pakken en dat is nu gelukt.”

Je reed niet je allerbeste Tour ooit. In hoeverre speelde je toen al met dit WK in gedachten?

“Dit WK speelt al een jaar door mijn gedachten. In de Tour haalde ik mijn niveau simpelweg niet, omdat ik in de tweede week ziek werd. Ik voelde me niet mezelf, maar misschien heeft dat wel geholpen richting dit WK. Ik kon mezelf niet in het rood rijden en moest er enkel voor zorgen dat ik iedere dag binnen de tijdslimiet finishte. Misschien is dat wel mijn grootste zege uit de Tour geweest.”

Wat heeft dat WK van vorig jaar met jou gedaan? Voorheen was je de speelvogel die naar hartenlust demarreerde, maar sindsdien hark je vooral grote afspraken binnen. Hoe heeft dat WK in Australië jou mentaal gevormd?

“Om eerlijk te zijn: het grootste verschil wat ervoor gezorgd heeft dat ik dit niveau haal, is omdat mijn rug beter is dan hij was. Ik heb enorm geworsteld met die blessure. Nu is mijn rug zelfs beter dan vorig jaar rond deze tijd, toen ik er echt nog moeite mee had af en toe. Maar nu rijd ik eindelijk weer bevrijd en ik heb merk vooral dat dit het grote verschil maakt.”

Hoe ga je deze wereldtitel vieren?

“Normaal gezien zou ik dat niet doen tot na het WK mountainbike van komende zaterdag, maar daar heb ik een uitzondering voor gemaakt. Ik heb nog een aantal dagen om te herstellen en dit is een heel speciaal moment, dat wilde ik niet zo maar voorbij laten gaan.”

Wanneer gaan we de trui voor het eerst zien?

“Ik denk pas in het veldrijden (waar hij ook regerend wereldkampioen is, red.), maar voorlopig nog niet op de weg. Maar ik weet het niet, eigenlijk. We hebben plannen gemaakt tot en met komende zaterdag. Normaal is het mijn laatste wedstrijd van dit seizoen, maar wie weet. Misschien doe ik nog ergens een wedstrijd om mijn nieuwe tenue te tonen. Maar daar denk ik nu nog niet over na. Dit was gewoon een van mijn grootste doelen en dat het gelukt is om dat te verwezenlijken, is echt heel bijzonder. Dat ik een heel jaar in die trui mag rijden, maakt het nog specialer. Ik kijk daar echt naar uit. Het is een eer om die banen op mijn tenue te dragen. Ik ben enorm trots en blij dat ik het WK heb kunnen winnen.”