WK mountainbike: Gerben de Knegt hoopt op Nederlandse medaille: “Vooral bij de dames”

Interview

Dit weekend vinden in het Italiaanse Val di Sole de wereldkampioenschappen mountainbike plaats. Zaterdag staan de crosscountry-titels op het spel, de olympische discipline. Waar bij de mannen Mathieu van der Poel en olympisch kampioen Tom Pidcock niet aanwezig zijn, verwacht bondscoach Gerben de Knegt in gesprek met WielerFlits dat er vooral bij de vrouwen kans is op Nederlands succes.

Laten we beginnen met de WK-omloop, een echt klimparcours. Waar op deze ronde zitten de pijnpunten?

“We kennen dit parcours vanuit het Wereldbeker-circuit, maar ze hebben het nu nog technischer gemaakt. Ik hak het parcours voor het gemak even in tweeën. Enerzijds heb je een lus van een kilometer of twee door het bos. Dat is erg smal en vooral de klimstroken geven weinig ruimte voor inhalen. Een extra moeilijkheidsgraad is dat de beklimmingen heel technisch zijn door de vele boomwortels in de ondergrond.

Zeker nu de grond er kapot gereden is door alle andere wedstrijden deze week. Het loopt daardoor niet echt lekker en foutjes kunnen hier grote gevolgen hebben. In het tweede deel heb je op een vlak stuk berg, waar je een aantal lussen door het gras rijdt. Voor het gemak noem ik dat het fietsdeel, want daar kun je wel je kracht kwijt. Ook is er minder sprake van singletracks en dus is er meer ruimte om te passeren.”

Bij de mannen zijn de ogen nu gericht op Milan Vader. Hoe is het met hem, na zijn specifieke voorbereiding op dit WK?

“Hij voelt zich goed! Het is alleen afwachten hoe hij ervoor staat. Na de Olympische Spelen heeft hij geen wedstrijden meer gereden, maar heeft hij zich middels een hoogtestage in Livigno voorbereid op dit WK. Het was eerst het plan om hem ook het EK te laten rijden, maar Milan had na de Spelen toch wat last van decompressie. Hij was wat moe en zei dat hij de nasleep toch wat onderschat had.”

Wat is er voor hem mogelijk op dit WK? Is een medaille reëel?

“Als ik eerlijk ben: dan zal hij zijn beste dag van het seizoen moeten hebben en zelfs dan is het heel lastig. Maar een plek bij de eerste tien behoort voor hem zeker tot de mogelijkheden. Op een goede dag zal hij ook dichtbij de eerste vijf zitten, maar de concurrentie voor die plekken is best groot. Of dit parcours hem beter ligt dan Tokio? Ja, dat wel. Milan is wat kleiner en lichter. Hij heeft daardoor minder absoluut vermogen en dat was nodig op de Spelen. Op deze ronde komt hij veel beter tot zijn recht.”

Wie gaat er dan wel met de wereldtitel vandoor?

“Op deze omloop wint sowieso de sterkste mountainbiker. En eigenlijk is dat heel het seizoen al Mathias Flückiger, dat hebben we al vaker tegen elkaar gezegd. Het parcours is echt op zijn lijf geschreven. Het zou mij zeer verbazen als hij de regenboogtrui niet pakt. Voor mij is hij de enige favoriet. De strijd voor zilver en brons daarachter ligt open. Ondřej Cink vindt hier ook een parcours dat hem goed ligt.”

Anne Terpstra en Anne Tauber pakten onlangs op het EK respectievelijk zilver en brons. Mogen we dat hier weer verwachten?

“Ja, zeker! Ze vinden hier beiden een parcours waarop ze zich kunnen uitleven. Het is heel technisch en beide Anne’s behoren op dat vlak bij de besten van dit veld. Ze zijn beiden ook niet de langste en daardoor ook wat lichter dan sommige concurrentes. Als ze zich in het bos goed kunnen handhaven, dan is er best veel mogelijk. In het verleden hebben ze het hier tijdens de Wereldbeker ook al heel erg goed gedaan. Er is echt een verrassing mogelijk.”

Wie verwacht jij dan als grootste tegenstanders? Veelwinnares Loana Lecomte heeft zich ziek afgemeld. Dit parcours leent zich wel voor een onewomanshow zoals Jolanda Neff opvoerde tijdens de Spelen…

“Dat laatste kan hier inderdaad ook. Ook bij de vrouwen zal de sterkste winnen. Ik heb Neff hier een paar keer gezien en ze oogt heel erg ontspannen. Milan kwam haar ook nog tegen op trainingskamp en die zei hetzelfde. Het lijkt alsof er heel veel druk van haar schouders is gevallen. Ik houd het daarom op Neff, maar stiekem hoop ik op meer vanuit Nederlandse oogpunt.”

De wereldkampioenschappen mountainbike vinden zaterdag plaats. Volg de verrichtingen via onze Volg Hier. Redbull TV zendt de wedstrijden vanmiddag live uit. De vrouwen beginnen om 13.00 uur, de mannen doen dat om 15.45 uur.