Franse Alpen wellicht decor WK wielrennen 2027

Terwijl in Wollongong de WK van 2022 nog volop bezig zijn, kijkt de Internationale Wielerunie (UCI) ook al vooruit naar de volgende edities. In Australië bespreekt de UCI deze week welke steden en regio’s de wereldkampioenschappen in 2026 en 2027 mogen organiseren.

In 2026 krijgt Montréal vrijwel zeker de WK toegewezen. Het zou niet de eerste keer zijn dat de mondiale titelstrijd in Montréal plaats zou vinden, want in 1972 ontving de stad het wereldkampioenschap ook al. Eddy Merckx won toen bij de elite mannen. In 2003 waren de WK in Hamilton, eveneens in Canada.

In 2027 wil de UCI een zogenoemd ‘Super WK’ organiseren, net zoals volgend jaar in Glasgow. Dat betekent: een WK waarbij niet alleen wegritten en tijdritten op het programma staan, maar ook mountainbikewedstrijden en baankoersen. “De Franse regio Haut-Savoie met Annecy is de voornaamste kandidaat voor 2027”, schrijft Het Laatste Nieuws.

De plaatsen waar de komende drie wereldkampioenschappen gehouden zullen worden, zijn al bekend: Glasgow in Schotland (2023), Zürich in Zwitserland (2024) en Kigali in Rwanda (2025).