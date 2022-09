Québec en Montréal willen derde WorldTour-wedstrijd in Canada

Interview

De organisatie van de WorldTour-wedstrijden in Québec en Montréal heeft van de internationale wielerunie UCI de mogelijkheid gekregen om een derde WorldTour-wedstrijd in Noord-Amerika te organiseren. UCI-voorzitter David Lappartient heeft dit toegezegd aan organisator Sébastien Arsenault.

In een interview met WielerFlits bevestigt Sébastien Arsenault de ambitie van de organisatie om vanaf 2024 drie WorldTour-wedstrijden in acht dagen tijd te organiseren.

Waar zijn vader Serge Arsenault vooral naar een derde wedstrijd zocht in een stad aan de oostkust van de Verenigde Staten, heeft Sébastien Arsenault een ander beeld: “Ik wil het liefst voor een derde wedstrijd in de provincie Québec gaan.”

Sébastien Arsenault benadrukt dat deze regio zich onderscheidt op het gebied van milieuvriendelijkheid, meer bewegen en gezondheid. “Hier zijn de meeste elektrische auto’s per inwoner in Canada en veruit de meeste kilometers aan fietspaden. Het liefst zou ik in de provincie Québec naast de wedstrijden in de steden Québec en Montréal een derde koers organiseren. Anderzijds zou bijvoorbeeld ook Ottowa een mogelijkheid zijn. Ik wil binnen Canada blijven en kijk niet meteen zoals mijn vader naar de Verenigde-Staten.”

Het grote streven van Arsenault, die ook de marathon van Montréal organiseert, is een complete feestweek van de fiets neer te zetten met diverse side-events zoals Gran Fondo’s die naast de drie WorldTour-wedstrijden plaatsvinden. “Op die manier kunnen we fietsen, bewegen en gezond leven verder promoten.”

In 2026 krijgt Montréal vrijwel zeker de WK-wielrennen toegewezen. Op vrijwel hetzelfde parcours als de WorldTour-wedstrijd rond Avenue du Parc en de 1,8 kilometer lange Côte Camillien-Houd zal er dan om de regenboogtruien worden gestreden. Het WK vindt dan normaal één week na de wedstrijden in Québec en Montréal plaats. Het ligt in de lijn der verwachting dat de UCI dit nieuws over anderhalve week tijdens de WK-wielrennen in Wollongong bekend zal maken.

Na twee jaar van afwezigheid door de coronapandemie waren de twee Canadese klassiekers de afgelopen week een groot succes. De eendagswedstrijden op een circuit kenden een topdeelnemersveld en twee aantrekkelijke wedstrijden. Met Benoît Cosnefroy en Tadej Pogačar waren er prachtige winnaars.

“Voor de organisatie waren het twee zware jaren”, blikt Arsenault terug. “In 2020 en 2021 geloofden wij dat we de wedstrijden ondanks de pandemie toch konden organiseren. Tot half juni hebben we ieder jaar volop gewerkt. In half juni lag onze deadline en moesten we honderd procent de zekerheid hebben dat we beide koersen konden organiseren. Ook omdat we duidelijkheid richting de ploegen en renners willen scheppen. Het werd helaas twee keer een ‘no go’.”

Omdat 80% van het budget van de organisatie wordt betaald door lokale en federale overheden, kon dit jaar een herstart worden gemaakt. Arsenault: “De afgelopen twee jaren hebben we als organisatie veel kosten voor eigen rekening moeten nemen. In die periode konden we geen enkele nieuwe sponsor meer vinden. De afgelopen dagen heb ik voor het eerst weer gesprekken met bedrijven gevoerd die mogelijk geld in deze wielerwedstrijden willen investeren.”

Het was voor Arsenault een enorme opsteker toen hij afgelopen zomer de toezeggingen van talrijke toppers voor de GPC Québec en Montréal zag binnenstromen. Het deelnemersveld in Canada was afgelopen week ongekend sterk. “Wij proberen de wedstrijden voor de ploegen en renners zo goed mogelijk te organiseren. Daar steken we veel energie in. We merken dat dit enorm wordt gewaardeerd. Ik heb vanochtend een rondje langs de renners en ploegen gemaakt, want ik hoor graag waar we ons kunnen verbeteren.”

Had Arsenault voor de pandemie de visie om steeds drie jaar vooruit te kijken, tegenwoordig werkt hij met een tijdsbestek van vijf jaar. “Wij werken alleen met een lange termijn. Dat is een voorwaarde. Dat geldt ook wanneer er een derde wedstrijd bijkomt. We moeten ook daar garanties voor de lange termijn krijgen, zodat we iets goeds kunnen opbouwen.”