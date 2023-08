WK 2023: Wisselende weersomstandigheden kunnen uitslag WK tijdrijden beïnvloeden

Het weer blijft deze week onstuimig in het Schotse Glasgow. Vooral in de tijdrit bij de mannen lijkt het weer een rol van betekenis te spelen. Op vrijdag is er grote kans op wisselende weersomstandigheden, waardoor het parcours soms kletsnat zal zijn, meldt Weeronline.

Tijdens de mannen-tijdrit zal het zo’n zestien graden zijn en er een matige zuidenwind waaien. Over de hele dag wordt er zo’n acht millimeter neerslag verwacht. Het is nu nog niet te zeggen of renners voordeel hebben van een vroege of late start, daarvoor zullen ze het weer de komende dagen in de gaten moeten houden.

Vrouwen krijgen natte wegrace, droge tijdrit

De vrouwen op donderdag krijgen de warmste dag van de week voorgeschoteld, met een temperatuur van 24 graden en bijna geen neerslag. Zeer waarschijnlijk hebben de vrouwen dus min of meer dezelfde condities op de weg. Donderdagavond wordt er wel wat regen verwacht, dus als dit neerslaggebied iets vroeger komt dan verwacht zou dat slecht nieuws kunnen zijn voor de vrouwen die donderdag als laatsten starten.

Zondag 13 augustus, als de vrouwen hun wegrit rijden, zal het een stuk natter zijn. Waarschijnlijk zit de wind in de zuidwesthoek en varieert het kwik van vijftien graden (als het regent) tot achttien of negentien graden als het een tijdje droog is.

Lees ook: Wereldkampioen Mathieu van der Poel: “Ik rijd eindelijk weer bevrijd, dat maakt het grote verschil”