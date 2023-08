WK 2023: Voorbeschouwing tijdrit beloften mannen – Veel kanshebbers op het podium

Het Super WK wielrennen 2023 kent een boordevol programma. Op woensdag 9 augustus is het de beurt aan de beloften, die dan hun tijdrit afwerken. De UCI zoekt een opvolger voor Søren Wærenskjold en dat belooft best een interessante te zijn. Er is weliswaar één topfavoriet, maar de overige podiumplekken liggen helemaal open. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het WK tijdrijden U23 kent een relatief korte historie. De eerste editie van dit evenement werd pas in 1996 georganiseerd. In dat jaar kwam de beloftencategorie namelijk pas tot stand. Gianluca Sironi werd de allereerste wereldkampioen ooit op dit onderdeel. De Italiaan kon bij de profs zijn belofte echter nooit inlossen. De eerste kampioen van naam was Thor Hushovd in 1998. In de jaren erna pakten Fabian Cancellara en Michael Rogers eremetaal. Zij zouden beiden later bij de profs meerdere wereldtitels in deze discipline bij elkaar fietsen.

België behaalde op dit onderdeel tot vorig jaar slechts één beloftenmedaille. In 2006 was dat dan wel direct een gouden plak. Dominique Cornu bleef dat jaar Michail Ignatiev en Jérôme Coppel voor. Een jaar later was supertalent Lars Boom de beste, met opnieuw Ignatiev en Coppel op de plekken twee en drie. Anders dan België wist Nederland wél meerdere medailles te winnen. In 2003 moest Niels Scheunemann alleen Markus Fothen voorlaten; een jaar later was Janez Brajkovič een kleine twintig tellen rapper dan Thomas Dekker.

Op dit onderdeel scoren vooral de Australiërs, maar ook Rusland en Duitsland wisten meerdere malen medailles mee naar huis te nemen. Toch ontbreken op de erelijst de écht grote namen. Of dat ook geldt voor de winnaars van de afgelopen jaren, valt nog te bezien. Met name Mikkel Bjerg krijgt het voordeel van de twijfel. De altijd nog maar 23-jarige Deen won drie jaar op rij, waarmee hij de enige meervoudige winnaar en dus recordhouder is. En dat is knap, want een belofte ben je slechts vier jaar. Bjerg won alle edities waaraan hij meedeed, maar kreeg in 2020 geen kans op vier op een rij vanwege de coronapandemie. Hij werd opgevolgd door landgenoot Johan-Price Pejtersen.

Laatste tien winnaars WK tijdrijden U23

2022: Søren Wærenskjold

2021: Johan Price-Pejtersen

2020: geen editie vanwege coronapandemie

2019: Mikkel Bjerg

2018: Mikkel Bjerg

2017: Mikkel Bjerg

2016: Marco Mathis

2015: Mads Würtz Schmidt

2014: Campbell Flakemore

2013: Damien Howson

2012: Anton Vorobyev

Laatste editie

In Wollongong stond vorig jaar een tijdrit van in totaal 28,8 kilometer op het programma, met daarin twee keer het klimmetje naar Dumfries Avenue. Naast wat exoten, startte in het eerste blok ook de Deen Carl-Frederik Bévort. Hij zette een eerste knaltijd neer, waar uiteindelijk nog maar vijf renners zouden onder duiken. De eerste die dat deed, was Leo Hayter. De Brit startte in het tweede blok en vijftien tellen onder de tijd van Bévort door.

Hayter overleefde uiteindelijk bijna twee blokken in de hot seat. Uiteindelijk was het Søren Wærensjold – op voorhand al een van de favorieten – die in het vierde blok liefst 25 tellen onder de tijd van de Brit dook. Dat werd meteen ook de richttijd voor Alec Segaert, de voornaamste concurrent uit het laatste blok. De Belg kwam echter ook niet aan de tijd van de Noor, die daardoor de regenboogtrui met zich mee naar huis mocht nemen.

WK tijdrijden U23 2022, Wollongong (28,8 kilometer)

Søren Wærenskjold in 34m13s

Alec Segaert +17s

Leo Hayter +25s

4. Logan Currie +33s

5. Michel Hermann +39s

Volledige uitslag + verslag

Parcours

Je zou het niet meteen zeggen als je er rondfietst, maar Stirling en het gebied eromheen is het decor geweest van bloedige slagen. Vele Schotten kunnen ongetwijfeld vol vuur vertellen hoe hier tijdens de onafhankelijkheidsoorlog een kleine groep koene strijders een aanzienlijk legertje Engelsen in de pan hebben gehakt. Stirling Castle, waar de finish ligt, wordt omschreven als een van de belangrijkste kastelen van Schotland, zowel architectonisch als historisch. Niet zo gek ook als je weet dat meerdere koningen en koninginnen er gekroond zijn en hebben geresideerd.

De slag van 2023 zal er gelukkig een van sportieve aard zijn. Het startpodium ligt bij King’s and Queen’s Knot, de overblijfselen van de koninklijke tuinen. Van daaruit is het een goede zevenenhalve kilometer fietsen in westelijke richting voordat de beloften voor het eerst een bocht voor de kiezen krijgen. De A811 wordt ingewisseld voor Kirk Lane, eveneens een heerlijke weg voor iedereen die graag met de neus op het stuur gas geeft. Op het noordelijkste punt van het parcours wordt na 12,9 kilometer de tijd voor het eerst opgemeten.

Dat gebeurt opnieuw na 22,7 kilometer boren, na een iets technischer gedeelte. De B8031, ook wel Coldoch Road, is wat smaller en ze slingert soms ook vervelend. Ze loopt zelfs 900 meter op aan een gemiddelde van zo’n drie procent. In Gargunnock gaat het na het tweede meetmoment ook even omhoog (500 m à 4,8%), en ook op het stuk weg dat richting het derde meetpunt loopt, is het klimmen geblazen. Zo’n 800 meter aan 4,6% gemiddeld, wat na al dik dertig kilometer hardfietsen behoorlijk pijn zal doen.

Maar ook dit klimmetje valt in het niets bij de finishklim. Het kasteel van Stirling werd in de roerige geschiedenis dus al heel wat keren bestormd, en dat zullen de U23s nu ook een voor een doen, als een behoorlijk inaccurate historical re-enactment society. De laatste kilometer loopt aan 6,8% gemiddeld omhoog, en het gaat zelfs kortstondig richting de tien procent. O ja, en in de laatste hectometers wordt het asfalt ingeruild voor kasseien, om het nog maar even wat lastiger te maken. Een voordeel: er staan waarschijnlijk geen soldaten klaar op de helling om het leven van de kasteelbestormers zuur te maken.

Woensdag 9 augustus: Stirling – Stirling (36,2 km)

Start: 14.30 uur / 15.30 uur

Finish: rond 17.00 uur / rond 18.00 uur

Favorieten

Een heel aantal renners de kans maken op de wereldtitel tijdrijden bij de beloften zijn niet aanwezig. Dat is een logisch gevolg van het simpele feit dat veel jongens uit deze leeftijdscategorie al prof zijn en daardoor dus niet deelnemen. Overigens zijn er een aantal die dat wél doen en meteen bij de topfavorieten horen. Wat daarnaast meespeelt is dat er door het drukke programma op het Super WK, er slechts anderhalve dag tussen de tijdrit en de wegrit voor de beloften zit.

De grote favoriet voor dit kampioenschap komt uit België. Toch had het weinig gescheeld of Alec Segaert (20) was niet in Glasgow geraakt. Op de weg naar het vliegveld werd zijn rugtas gestolen in de trein, waar zijn paspoort in zat. Die heb je nodig om Groot-Brittannië in te reizen. Uiteindelijk kon hij via een spoedaanvraag met een nieuw paspoort vrijdagavond alsnog op de vlieger stappen. En dat is maar goed ook, want Segaert is de absolute topfavoriet. Begin juni won hij de openingstijdrit in de Giro d’Italia U23, een paar weken later werd hij tweede op het BK voor profs achter Wout van Aert.

Achter de renner van Lotto Dstny ligt de strijd voor het podium helemaal open. We begin met Raúl García. De 22-jarige Spanjaard van Equipo Kern Pharma heeft één profzege op zijn naam en dat is het Spaans kampioenschap tijdrijden van 2022. Uitschieters kende hij in de nationale tweekleur niet. Vorig jaar eindigde hij op het WK voor beloften als achtste op de tijdrit. Toch moet het slot van deze chrono hem beter liggen. García klimt de laatste weken zeer sterk, wat ook duidt op een goede vorm. Zorgt hij na het goud van José Iván Gutiérrez in 1999 voor de tweede Spaanse beloftenmedaille ooit?

Profervaring is niet te onderschatten als het gaat om een favoriet aan te wijzen voor dit onderdeel. Nu wint het rauwe talent van Segaert dat wel ten opzichte van de maturiteit van García, maar Logan Currie heeft het allebei als het om tijdrijden gaat. De 22-jarige Nieuw-Zeelander van Bolton Equities Black Spoke kwam twee jaar geleden voor het eerst piepen op dit WK, toen in Leuven. Hij werd er elfde. Vorig jaar deed de Kiwi een pak beter en strandde hij op slechts acht seconden van brons. Dit hele jaar rijdt hij prima uitslagen op de tijdrit, zoals in de Ronde van België en de Vierdaagse van Duinkerke.

Je hebt specialisten in deze discipline, maar zeer getalenteerde hardrijders die hier een slag kunnen slaan. Een van hen is toptalent Darren Rafferty. De 20-jarige Ier van Hagens Berman Axeon ondertekende al een profcontract bij EF Education-EasyPost en dat is niet voor niets. Hij werd deze zomer tweede in de Giro d’Italia U23 en hij won nadien de loodzware Giro Valle d’Aosta. Dat Rafferty ook een houtje kan tijdrijden, liet hij vorig jaar zien op het EK U23 en Chrono des Nations U23. In beide tijdritten werd hij zesde. Daarnaast volgde Rafferty zichzelf op als Iers kampioen U23.

Het lijkt er meer en meer op dat Gustav Wang op weg is naar zijn definitieve doorbraak. De Deense krachtpatser (20) werd twee jaar geleden nog wereldkampioen U19 in deze discipline. Dit seizoen werd hij al tweede in de Grand Premio Della Liberazione en Eschborn-Frankfurt, met een tiende plek op het Deense kampioenschap tijdrijden voor elites. Hij was daar de eerste U23. Zijn meest in het oog springende resultaat boekte Wang overigens in 2020. Toen won hij namelijk de nationale tijdrittitel van Denemaken. An sich niet een heel spannend verhaal, behoudens dat hij toen nog nieuweling was.

Scandinavië herbergt meer kandidaten die op de wereldtitel kunnen strijden. Zo brengt Noorwegen hier Johannes Staune-Mittet aan de start. Hoewel hij niet per se een tijdrijder is, staat de 21-jarige renner van Jumbo-Visma Development wél te boek als een zeer getalenteerd ronderenner. Vorig jaar was hij al tweede in de Tour de l’Avenir en dit jaar won hij de Giro d’Italia U23. Hij beschikt absoluut over een grote motor en zeker gezien het heuvelachtige einde van dit WK tijdrijden, moeten we Staune-Mittet tot de favorieten rekenen. In de tijdrit van de BabyGiro werd hij achtste.

Nederland heeft ook een kandidaat voor eremetaal. Dan rekenen we vooral op Roel van Sintmaartensdijk, die bezig is aan een ijzersterk seizoen in de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty. De 22-jarige Zuid-Hollander werd daarvoor al beloond, want de komende twee seizoenen komt hij uit op WorldTour-niveau. Hoewel de Nederlander niet meteen een referentiekader heeft, is hij wel een echte powerhouse. In de Giro-tijdrit werd hij wel zevende, maar die was veel korte. Daarentegen was Van Sintmaartensdijk wel op weg naar de Nederlandse titel, tot pech hij dwars zat.

België heeft nog een tweede troef voor eremetaal. Naast Segaert hebben zij ook de beschikking over Jonathan Vervenne. De 20-jarige Belg van van de opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step staat te boek als een getalenteerde tijdritspecialist. Als eerstejaarsbelofte werd hij vorig jaar meteen vijfde op het EK en die ontwikkeling zet hij dit jaar door. Vervenne is bezig aan een sterk seizoen, met onder meer een solozege in Le Tour des 100 Communes (UCI 1.2). Op 1 mei werd hij ook met overmacht Belgisch kampioen bij de beloften in deze discipline en vorig weekend was hij zevende in de Hel van Voerendaal.

Ook Spanje heeft nog een ijzer in het vuur naast García. We hebben het dan over hardrijder Iván Roméo, ook al prof. Hij is dat bij Movistar, maar zijn eerste jaar in de WorldTour valt niet mee. Logisch ook, want de Spanjaard is pas 19 jaar jong. Echt noemenswaardig goede tijdritten reed hij dit seizoen niet, maar in het verleden zagen we dat ook bij andere jonge Spanjaarden. Zo waren de eerste profseizoenen van Marc Soler en Rubén Fernández allesbehalve indrukwekkend, maar wonnen ze aan het eind van het seizoen wel overtuigend de Ronde van de Toekomst. Zo’n scenario kan nu voor Roméo ook.

De Italianen zitten een beetje in hetzelfde schuitje als Spanje. Lorenzo Milesi is – ook al – prof en wel bij Team dsm-firmenich. Dankzij een sterke proloog reed de Italiaan een goed eindklassement in de Tour of Norway (dertiende). Ook bij hem kan de ervaring op het hoogste niveau hem de inhoud en hardheid geven om hier voor de medailles te strijden. Vorig week was hij bijvoorbeeld nog actief in de Ronde van Polen. Na Finn Fisher-Black en Kévin Vauquelin was hij daar de beste renner in de daguitslag die qua leeftijd nog belofte zijn. Of dat iets zegt richting de tijdrit van woensdag, valt te bezien.

Maar eigenlijk zijn we er daarmee nog niet. Er zijn best een heel aantal outsiders die allemaal azen op een medaille. Zo heeft Zwitserland met Fabian Weiss en Jan Christen twee jongens waarvan je allebei niet moet opkijken als ze met een goede dag op het podium staan. Dat geldt ook voor de Fransen in de vorm van Enzo Paleni en Eddy Le Huitouze, die ook beide niet het beste seizoen afwerken. Tot slot mogen we ook renners als Loe van Belle, António Morgado, Michael Leonard en Robin Söderqvist in dat rijtje plaatsen. Of is het opnieuw Carl-Fredrik Bévort die voor een verrassing zorgt?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Alec Segaert

*** Raúl García, Logan Currie

** Darren Rafferty, Gustav Wang, Johannes Staune-Mittet

* Roel van Sintmaartensdijk, Jonathan Vervenne, Iván Roméo, Lorenzo Milesi

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Wonderen bestaan. Hoewel het in Schotland 400 van de 365 dagen per jaar regent, hebben ze woensdag een dag uitgezocht waarop het vooralsnog droog lijkt te blijven. Weerstations voorspellen een aangename 19 graden Celsius in de middag. Indelen is key woensdag, want de wind komt uit het westen aan windkracht drie. Dat betekent dat de wind op de eerste helft tegen staat, daarna hebben de renners hem in de rug.

Het WK tijdrijden voor beloften is woensdag te zien bij Sporza en Eurosport. Die laatste partij begint al om 15.20 uur, de Belgen haken tien minuutjes later aan. Kun je niet kijken, maar wil je wel op de hoogte blijven? Bespreek dan het verloop van de tijdrit in het WielerFlits Wielercafé.