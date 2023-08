WK 2023: Mathieu van der Poel gebruikt voor het eerst in koers een dropper post

Video

Mathieu van der Poel rijdt het WK MTB Cross Country vanmiddag met een dropper post. Dat heeft bondscoach Gerben de Knegt voor de start van de race vertelt aan onder meer WielerFlits. Met een dropper post rijden op zich is niet bijzonder (in het mountainbiken is het eerder regel dan uitzondering), maar voor Van der Poel is het de eerste keer dat hij deze technologie in koers gebruikt.

Met een dropper post kun je – door op een knopje te drukken – je zadel laten zakken voor een afdaling. Dat zorgt voor meer grip. “Het is veel veiliger, het maakt het allemaal net wat gemakkelijker. Zeker voor lange renners is het heel fijn”, zegt De Knegt over de dropper post, die Van der Poel dus voor het eerst gebruikt in koers. “Hij heeft er eens een uur mee gereden, twee jaar geleden of zo. Toen vond hij het helemaal niks.”

Nu is, in samenspraak met Alpecin-Deceuninck, toch besloten om dit WK wel met een dropper post te rijden, aldus De Knegt. “Dit was de ideale week voor hem om eraan te wennen. Dat ging goed. Ik ben wel blij dat hij ermee gaat rijden”, zei de bondscoach voor de camera van WielerFlits. Daar vertelde hij ook over de voorbereiding van Van der Poel op het WK. “Maandag ging het nog wat stroef op de mountainbike, maar gedurende de week ging het steeds wat beter. Hij kreeg steeds wat meer gevoel.”

