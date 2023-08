WK 2023: Lorena Wiebes is niet fit en past voor Mixed Relay ploegentijdrit

Lorena Wiebes staat vanmiddag niet aan de start van de WK Mixed Relay ploegentijdrit. De renster van SD Worx zat in de Nederlandse selectie, maar haakt af omdat ze zich niet fit voelt. Riejanne Markus zal Wiebes vervangen.

Naast Markus, zijn Shirin van Anrooij en Loes Adegeest vanmiddag de vrouwen die het moeten doen voor Nederland. Het mannen-drietal bestaat uit Jos van Emden, Daan Hoole en Tim van Dijke, die zijn in de wegrit gevallen broer Mick vervangt.

De wegrit voor vrouwen staat aanstaande zondag op het programma. Vooralsnog zit Wiebes nog in de selectie voor die wedstrijd, samen met Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Riejanne Markus, Mischa Bredewold, Shirin van Anrooij en Loes Adegeest.

Ben Turner

Nederland is niet de enige ploeg die op het laatste moment wijzigingen door moest voeren in de selectie voor de Mixed Relay. Bij Groot-Brittannië moeten ze het stellen zonder de zieke Ben Turner. Josh Charlton, de Britse kampioen tijdrijden bij de beloften, is zijn vervanger.

