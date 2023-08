WK 2023: Voorbeschouwing Mixed Relay ploegentijdrit – Welk land klopt Zwitserland?

De Mixed Relay ploegentijdrit staat dit jaar voor de vierde keer op de kalender tijdens het WK wielrennen. Op dinsdag 8 augustus is het zover in Glasgow, midden in een bomvol WK-programma met ook wegwedstrijden en individuele tijdritten. De gemengde ploegentijdrit is daardoor niet heel populair, maar titelverdediger Zwitserland stuurt wél hetzelfde team als vorig jaar en is dus het te kloppen land. Is de Zwitserse precisie nu wel te verslaan? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Mixed Relay kennen we nog niet heel lang in het wielrennen. Nadat jarenlang de ploegentijdrit voor merkenteams deel uitmaakte van het WK wielrennen, werd door de UCI een Mixed Relay-ploegentijdrit in het leven geroepen. Een plan dat ook de Europese wielerunie UEC in 2019 overnam en voor het eerst opnam in het programma van het EK wielrennen in Alkmaar.

De eerste editie van het wereldkampioenschap Mixed Relay ploegentijdrit, in 2019, werd gewonnen door Nederland. Amy Pieters, Riejanne Markus, Lucinda Brand, Bauke Mollema, Koen Bouwman en Jos van Emden klokten in Harrogate de beste tijd. Het jaar nadien was er vanwege de coronacrisis sprake van een ingekort WK, zonder Mixed Relay, en in 2021 ging Duitsland er met de zege vandoor.

De regels in het kort? De landenteams starten met drie mannen en drie vrouwen, waarbij de bondscoaches zowel beloften als profs mogen selecteren. De mannen en de vrouwen starten apart van elkaar, maar rijden wel over hetzelfde parcours. Eerst vertrekken de drie mannen. Zodra de tweede man de streep bij start-finish is gepasseerd, mogen de drie vrouwen van start. De tijd van de tweede vrouw aan de finish geldt als eindtijd.

Met het nieuwe evenement wil de internationale wielerunie genderneutralisering in het wielrennen en haar atleten promoten, om op die manier een modern en dynamisch format te integreren. Het is een ontwikkeling die we breder zien. Zoals tijdens de Olympische Spelen van Tokio, waar meer gemengde onderdelen dan ooit op het programma stonden. Het werden gekscherend ‘de korfbal-Spelen’ genoemd in een prominente Belgische krant.

Laatste editie

Zwitserland kroonde aan het einde van het seizoen 2022 tot de nieuwe wereldkampioen op het onderdeel Mixed Relay. Over het 28,2 kilometer lange parcours in het Australische Wollongong, verdeeld over 14,1 kilometer voor de drie mannen en 14,1 kilometer voor de drie vrouwen, was het land drie seconden sneller dan Italië. Het brons was voor thuisland Australië.

Het meest opvallende was toch wel de deceptie van Nederland, dat aasde op de tweede wereldtitel op dit onderdeel. Bauke Mollema viel na enkele kilometers weg met kettingproblemen en dus moesten Mathieu van der Poel en Daan Hoole het met z’n tweeën zien te rooien. Dit bleek funest voor de winstkansen van Nederland. Als klap op de vuurpijl kwam Annemiek van Vleuten bij de start zwaar ten val. Riejanne Markus en Ellen van Dijk moesten door, maar stonden voor de onmogelijke taak.

Oranje strandde uiteindelijk als vijfde. De Belgische formatie werd achtste in de einduitslag.

Parcours

Waar de individuele tijdritten van het Super WK wielrennen in Glasgow verreden worden in het nabijgelegen stadje Stirling, is de route voor de Mixed Relay ploegentijdrit wel in hartje Glasgow uitgetekend. In totaal gaat de wedstrijd over 40,3 kilometer, verdeeld over twee rondes van 20,15 kilometer. Deze omloop is in grote lijnen hetzelfde als het lokale rondje van de wegwedstrijden, maar net iets langer.

De startplaats is namelijk op Argyle Street, om de hoek bij de finish op George Square. Waar is het rondje anders? Eerst rijden de teams in westelijke richting naar Kelvingrove Park, onder meer met University Avenue. Daarna volgt niet gelijk een bocht naar rechts naar Great George Street, maar gaat het rechtdoor en dan linksaf de Great Western Road op. Vervolgens was een terugdraaiende bocht op Cleveden Road, waarna het parallel teruggaan naar het originele circuit.

Een tweede grote verandering is het weglaten van Hill Street (aan de noordkant van het parcours), waarna er nog een wijziging zit aan het einde van de omloop. Na de afdaling van de High Street na ongeveer 14 kilometer gaat het namelijk niet direct naar de steile Montrose Street, maar volgt eerst een rondje door het Glasgow Green-park. Die wegen zullen bekend voorkomen voor renners die in 2014 de Commonwealth Games reden of in 2018 het EK wielrennen.

In het lokale circuit van de wegrit ontbreekt de passage door dit park, maar de Mixed Relay trekt er dus wel doorheen. In het Glasgow Green stadspark is het enigszins vlak en kunnen de teams veel snelheid maken. Dat is nodig, want daarna gaat het weer het bochtige centrum in en is het uitkijken naar de passage op Montrose Street (160 meter aan ruim 13%). Vanaf de top van die klim is het nog 1,4 kilometer tot de finish.

Dinsdag 8 augustus, WK Mixed Relay ploegentijdrit: Glasgow – Glasgow (40,3 km)

Start: 13.00 uur / 14.00 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.20 uur / tussen 16.40 en 17.20 uur

De officiële starttijden van de deelnemende landen zijn nog niet bekend.

Favorieten

Wat opvalt als we een eerste blik werpen op de startlijst, is dat zeker niet alle tijdritspecialisten op dinsdag 8 augustus voor hun land uitkomen op de Mixed Relay. Het onderdeel staat twee dagen voor de individuele tijdrit bij de vrouwen (donderdag 10 augustus) en drie dagen voor de tijdrit bij de mannen (vrijdag 11 augustus) gepland. Ook zijn veel specialisten actief op de baan, wat dwars door dit wegprogramma heen loopt. Niet ideaal en dus zijn de teams mét hun beste tijdrijders gelijk de favoriet.

Ere wie ere toekomt kijken we daarom eerst naar de titelverdedigers op dit onderdeel. Zwitserland komt opnieuw met een ijzersterke formatie op de proppen voor de Mixed Relay ploegentijdrit. Wat heet, het is precies dezelfde selectie als vorig jaar toen goud gewonnen werd in Wollongong. Stefan Küng en Stefan Bissegger zijn de beste tijdrijders van het land en daarom ook de twee grote motoren bij de mannen, zij moeten Mauro Schmid mee op sleeptouw nemen en kunnen hem later eventueel nog overboord gooien.

De vrouwentrein zal aangevoerd worden door Marlen Reusser, op dit moment de beste tijdrijdster van het (actieve) peloton. Elise Chabbey en Nicole Koller zijn net als afgelopen seizoen haar partners in crime. Vorig jaar waren het de Zwitserse mannen die de snelste tussentijd van alle mannenteams neerzetten, waarna de vrouwen iets van hun voorsprong weggaven ten opzichte van Italië, maar het bleek toch genoeg voor Zwitsers goud.

Italië werd vorig jaar dus tweede, maar de kans dat de Azzuri dit jaar zo dicht bij de wereldtitel komen, achten we klein. Waarom? Geen Filippo Ganna, geen Edoardo Affini, geen Matteo Sobrero, geen Elisa Longo Borghini… Om verschillende redenen ontbreken de sterkhouders van 2022.

De mannenploeg zal aangevoerd moeten worden door man-in-vorm Mattia Cattaneo, met waarschijnlijk Filippo Baroncini en Alberto Bettiol aan zijn zijde. Duurspecialist op de baan Manlio Moro is de vierde optie. Voor de vrouwenploeg komen Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster, Silvia Persico en Alessia Vigilia in aanmerking. Geen slecht team, maar tegen Reusser en co gaat dat lastig worden.

Dan vinden we de selectie van Groot-Brittannië misschien wat interessanter ogen. De thuisploeg zal in Glasgow met veel motivatie starten. Ben Turner vormt samen met baanspecialisten Ethan Vernon en Dan Bigham (voormalig houder van het werelduurrecord) de mannenploeg, terwijl bij de vrouwen drie talentvolle hardrijdsters gekozen zijn met Elynor Bäckstedt, Pfeiffer Georgi en Anna Shackley. Team GB is met dit team een gevaarlijke klant voor de medailles, al is het wel een relatief onervaren selectie.

Duitsland is een land met veel powerhouses. Daarvan zijn er zes uitgekozen voor dit WK op de Mixed Relay. Wat te denken van Max Walscheid, Jannik Steimle en de ietwat onbekende Miguel Heidemann. Het drietal bij de vrouwen zal gevormd worden door Franziska Koch, tijdritspecialiste Lisa Klein en de doorgebroken Tour Femmes-ritwinnares Ricarda Bauernfeind. Walscheid en Klein waren in 2021 onderdeel van het zestal dat toen goud won op dit onderdeel. Vorig jaar strandde Duitsland op acht seconden van het brons.

De oranje formatie van Nederland heeft ook wel eens een sterkere afvaardiging gekend voor de gemengde ploegentijdrit. Door de zwangerschap van Ellen van Dijk en de ongelukkige planning van de Mixed Relay ontbreken de grote namen bij de Nederlandse vrouwen echter. Zoek dus niet naar Annemiek van Vleuten, Riejanne Markus of Demi Vollering. Het is aan Loes Adegeest, Shirin van Anrooij en Lorena Wiebes om Nederland net als in 2019 en 2021 aan een medaille te helpen. Zij debuteren op het WK op dit onderdeel.

Jos van Emden won met Nederland goud op de allereerste editie en is er vier jaar later opnieuw bij. De vraag is in welke vorm, want vorige week viel hij nog met de nodige pijn uit in de Ronde van Polen. Samen met Daan Hoole en Mick van Dijke trapt hij de Mixed Relay af namens Nederland, maar de verwachting is niet dat zij kunnen tippen aan het niveau van (vooral) de Zwitsers. Op een goede dag moet Nederland zeker een gooi kunnen doen naar eremetaal, maar titelkansen dichten we ze niet toe.

Les Bleus starten met de tweede sterkste tijdrijders die ze hebben bij de mannen. Namens Frankrijk gaan Rémi Cavagna en Bruno Armirail, drie dagen voor zij hun individuele tijdrit betwisten op het WK, ook van start op de Mixed Relay. Aan sprinter Bryan Coquard om op de bagagedrager te springen en zijn landgenoten zo lang mogelijk bij te staan. Juliette Labous, Audrey Cordon-Ragot en talent Cédrine Kerbaol (winnares van de witte trui in de Tour Femmes 2023) kunnen verrassen in dit deelnemersveld.

Polen heeft een ploeg die bij de mannen wordt aangevoerd door de ervaren Maciej Bodnar en bij de vrouwen door vrouw-in-vorm Kasia Niewiadoma, maar als team zien we Polen niet scoren op dit onderdeel. Spanje komt zonder echte tijdritspecialisten aan het vertrek en dus verwachten we ook van dat land weinig. Voorlopig is Mauritius het enige niet-Europese land dat haar zestal heeft gepresenteerd.

De officiële startlijst voor het WK Mixed Relay ploegentijdrit is nog niet bekendgemaakt door de UCI, maar op basis van de voorlopige lijsten ontbreken toch enkele grote wielerlanden. Vorig jaar won Australië in eigen huis nog brons, maar dit jaar doen de Aussies niet mee. De immer sterke Deense ploeg (vorig jaar zesde) is niet van de partij en natuurlijk zal België gemist worden. De Belgen werden in de eerdere edities zevende, achtste en negende op de Mixed Relay.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Zwitserland

** Groot-Brittannië, Duitsland

* Italië, Nederland, Frankrijk

Weer en TV

Dinsdag 8 augustus belooft een droge maar bewolkte dag te worden in Glasgow. De kans op neerslag is minimaal, evenals de kans op zonneschijn. De temperatuur schommelt rond de 16 en 18 graden en de wind komt met een stevige windkracht 3 à 4 uit westelijke richting, volgens Buienradar.

Het WK wielrennen is live te zien bij de NOS op NPO1 (vanaf 15.30 uur) en bij Sporza op VRT1 (vanaf 15.00 uur). Eurosport is er wel vanaf het begin live bij, met vanaf 13.55 uur livebeelden op Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+.