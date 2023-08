WK 2023: Harde valpartij leidt tot vroege opgave Mick van Dijke

Mick van Dijke is tijdens de wegwedstrijd van het WK wielrennen hard ten val gekomen. De WK-debutant van Jumbo-Visma kwam op een kleine 140 kilometer van de finish ten val op een brede strook op het circuit in Glasgow. Niet veel later stapte hij met een geschaafde linkerschouder en -elleboog uit koers.

Niet veel later kenden ook Nederlanders Pascal Eenkhoorn en Daan Hoole pech op een van de klimmetjes. Zij stonden met de voeten aan de grond en moesten zo het op hol geslagen peloton laten gaan. Het is nog maar de vraag of zij terug vooraan in koers kunnen keren.

“Het was sowieso hectisch, iedereen wilde van voren opdraaien. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik word aangetikt of aangereden. Heel mijn linkerkant en mijn hoofd zijn geraakt”, aldus Van Dijke kort na zijn opgave bij de NOS. “Je moet van voren opdraaien, anders kun je beter gelijk de bus in gaan. Dat deden we goed, en dit gaat zo blijven tot de finish.”

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #GlasgowScotland2023 A crash by Mick in the peloton.. 🙁

Let’s hope he is okay! 🤕🍀 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 6, 2023