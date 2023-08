WK wielrennen 2023: Liveblog wegwedstrijd mannen – Strijd om de regenboogtrui op listig parcours in Glasgow zondag 6 augustus 2023 om 08:00

Een titanenstrijd tussen de grootste wielerkampioenen op een ongekend bochtig parcours in Glasgow. Dat is het WK op de weg in het kort. Exact twee weken na de Tour de France gaan onder meer Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel en Wout van Aert het gevecht aan om die felbegeerde regenboogtrui.



De elite mannen gaan van start in Edinburgh, waarna zij via onder meer Falkirk en Denny naar een heuvelachtig gebied even boven Glasgow trekken. Daar ligt de eerste serieuze klim van de dag: Crow Road (5,8 km aan 4%). Op de top is het nog 23 kilometer tot het lokale parcours in hartje Glasgow.

Dat rondje is 14,3 kilometer lang en moet liefst tien keer verreden worden. Het circuit kent elke ronde 48 haakse bochten (!) en 193 hoogtemeters. Samen met alle eerdere klimmetjes komt dat uit op een totaal van 3.570 hoogtemeters. Het slotrondje is dus nauwelijks vlak door zeven oplopende stroken. Wie kroont zich tot wereldkampioen in 2023?

Mis niets van het WK op de weg voor de mannen in het WielerFlits-liveblog. Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat.

Start: 09.30 uur / 10.30 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.20 uur / tussen 16.40 en 17.20 uur

Afstand: 271,1 kilometer

