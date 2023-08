WK 2023: Chloe Dygert dendert naar tweede tijdrittitel, Demi Vollering zesde

Chloe Dygert heeft Ellen van Dijk opgevolgd als wereldkampioen tijdrijden bij de elite vrouwen. De 26-jarige Amerikaanse, die in 2019 ook al de tijdritwereldtitel pakte, was het sterkste in en rond Stirling. De Australische Grace Brown moest zes seconden toegeven en pakte zo het zilver. Het brons was voor de Oostenrijkse Christina Schweinberger. Demi Vollering (zesde) en Riejanne Markus (negende) eindigden in de top-tien.

Het 36,2 kilometer lange tijdritparcours voor de elite startte en finishte in Stirling. De route bevatte 242 hoogtemeters en sloot af met een pittige kasseiklim naar Stirling Castle (800 meter aan 5,5%). Onderweg kwamen de rensters drie tussenpunten tegen: na 12,9 kilometer, 22,7 kilometer en 31,8 kilometer werd de tijd opgemeten.

Vroege starter Dygert met een knaltijd

De eerste favoriet die van start ging, was Chloe Dygert. De Amerikaanse zette – ondanks dat ze vooraf aangaf ziek te zijn geweest – een knaltijd neer. Zo leek het toch. Ver voordat de andere titelkandidaten hun tijdrit aflegden, legde zij het parcours af in 46’59″80. Daarmee was ze maar liefst tweeënhalve minuut sneller dan Eugenia Bujak, die in deze fase tweede stond. Een gigantisch verschil, maar wat zou Dygerts tijd waard zijn tegen de echte kanonnen?

Zeker wel iets, bleek toen rensters als Demi Vollering, Anna Henderson en Christina Schweinberger bij het eerste tussenpunt kwamen. Geen van hen kwam in de buurt van Dygert. Henderson gaf 25 seconden toe, Schweinberger 35 seconden en Vollering al 43 seconden. Bij het tweede en derde tussenpunt werden de verschillen alleen maar groter. Op de slotklim maakte Vollering nog wel wat goed, maar op de streep strandde ze op de voorlopig vierde tijd. Schweinberger noteerde de tweede tijd, Henderson de derde.

Reusser stapt af

Voor Dygert begon het er nog beter uit te zien toen Reusser doorkwam bij het eerste tussenpunt. De topfavoriet verloor maar liefst 33 seconden op de Amerikaanse. En bij het tweede tussenpunt? Dat punt zou Reusser niet halen. De Zwitserse, die tijdens de Mixed Relay ten val kwam, stapte af en ging in de graskant zitten.

Grace Brown deed het bij het eerste tussenpunt een stuk beter dan Reusser en beperkte de schade voorlopig tot zeventien seconden. Dat lukte Riejanne Markus, de laatste starter, niet. De Nederlandse verloor in 12,9 kilometer meer dan een minuut op Dygert en zou niet meespelen voor de medailles. Het moest dus komen van Brown.

Bij het tweede tussenpunt liep de achterstand van Brown op tot dertig seconden, maar bij het derde tussenpunt nam ze tijdrit. Het verschil was nu nog maar 24 tellen. Op de slothelling ging de opmars van Brown door, maar ze kwam nét tekort. Op de streep gaf ze zes seconden toe op Dygert, die zo het goud pakte. Riejanne Markus, de enige die na Brown nog binnenkwam, moest namelijk genoegen nemen met een negende plek.

Beloften vrouwen

De beloften vrouwen reden tegelijk met de elite vrouwen. Bij hen ging Antonia Niedermaier er met het goud vandoor. De 20-jarige Duitse versloeg de Française Cedrine Kerboal met acht seconden. Julie De Wilde pakte voor België het brons.

