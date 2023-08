WK 2023: Topfavoriete Marlen Reusser stapt geblesseerd af

Marlen Reusser ging als topfavoriete van start op het WK tijdrijden in Stirling, maar heeft de finish niet gehaald. De Zwitserse stapte onderweg af met zichtbaar veel pijn, nadat ze afgelopen dinsdag ten val was gekomen in de Mixed Relay ploegentijdrit.

Reusser had na 12 kilometer de vierde tussentijd neergezet aan het eerste tussenpunt, op 32 seconden van Chloe Dygert, die op dat moment de snelste was. Het tweede tussenpunt haalde de Zwitserse hardrijdster niet. Ze zette haar fiets stil, stapte zichtbaar teleurgesteld af en was erg emotioneel.

Na enkele minuten stapte Reusser in de volgwagen van Zwitserland. Ze had in Glasgow de ultieme kans om wereldkampioene te worden, bij afwezigheid van de zwangere Ellen van Dijk en ook Annemiek van Vleuten.

🚴🌈 | Wat gebeurt hier nou? Topfavoriete Marlen Reusser stapt af. Weer geen wereldtitel voor de Zwitserse. #GlasgowScotland2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/yTG8b1znqr — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 10, 2023

🚴🌈 | Hartverscheurende beelden. Topfavoriete Marlen Reusser zit in tranen in de Schotse berm. 😢😢😢 #GlasgowScotland2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/aTZ7aFsp6V — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 10, 2023