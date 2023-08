WK 2023: Antonia Niedermaier beste belofte op de tijdrit, brons voor Julie De Wilde

In de schaduw van het WK tijdrijden bij de elite vrouwen werd, tegelijkertijd, ook het kampioenschap bij de beloften verreden. Daar wist Julie De Wilde namens België een knappe bronzen medaille te winnen. Zij gaf 39 seconden toe op de U23-winnares Antonia Niedermaier uit Duitsland.

De 20-jarige Niedermaier eindigde in de uitslag tussen de elites net buiten de top-10, als elfde. De Française Cedrine Kerbaol (22) ontving het zilver. Zij was ruim 7 seconden trager dan Niedermaier op het 36 kilometer lange parcours rond Stirling. Daarachter was De Wilde (20) de derde U23-rensters op 39 seconden achterstand.

Febe Jooris was de tweede Belgische deelneemster aan het WK tijdrijden die ook meestreed bij de beloften. Zij strandde in die leeftijdscategorie als negende, op 3.26 minuut achterstand van Niedermaier.

