WK 2022: Vermoeide Ayuso zegt af voor wegrit, Iván García toch naar Australië

De Spaanse bondscoach Pascual Momparler kan in Wollongong toch niet beschikken over Juan Ayuso. De 19-jarige Spanjaard voelt zich na een succesvolle maar ook zeer zware Vuelta a España niet klaar om zijn land te vertegenwoordigen op het WK.

Ayuso stond voor de Vuelta a España al te boek als een groot talent, maar zal na deze ronde nóg meer in de gaten worden gehouden. De Spanjaard van UAE Emirates, die aankomende vrijdag zijn 20ste verjaardag viert, wist zijn eerste grote ronde namelijk als derde af te sluiten. Een zeer bijzondere prestatie: Ayuso is namelijk pas de tweede wielrenner in de geschiedenis die als tiener op het eindpodium van een grote ronde mag plaatsnemen. De eerste renner die dit wist te bewerkstelligen, was Henri Cornet in de Tour de France van 1904.

Ayuso hoopte na de Vuelta nog de goede vorm door te trekken op het WK in Australië, maar moet wegens fysieke en mentale vermoeidheid toch verstek geven voor de mondiale titelstrijd. Bondscoach Momparler heeft echter al een adequate vervanger kunnen regelen. Iván García mocht van zijn ploeg Movistar aanvankelijk niet afreizen naar Australië, maar krijgt nu toch de ruimte om het WK te betwisten nu zijn werkgever niet meer direct hoeft te vrezen voor degradatie uit de WorldTour.

Puzzelen

García zal wellicht een beschermde rol krijgen binnen de Spaanse armada voor het WK in Wollongong, gezien zijn snelle benen en huidige vorm. De 26-jarige renner werd afgelopen vrijdag namelijk nog vijfde in de GP de Québec, op een vergelijkbaar parcours als dat in Australië. Marc Soler, Oier Lazkano, Gotzon Martín, Eduard Prades, Jesús Ezquerra, Roger Adriá en Urko Berrade maken ook deel uit van de Spaanse WK-selectie.

De Spaanse keuzeheer moest de voorbije weken flink puzzelen om tot een volwaardige selectie te komen. Met Alejandro Valverde, Alex Aranburu, Gonzalo Serrano, Pello Bilbao, Carlos Rodríguez, Enric Mas, Mikel Landa, Ion Izagirre, Carlos Verona en Luis Léon Sánchez ontbreken de nodige toppers.