WK 2022: Starttijden individuele tijdrit junioren mannen

Op dinsdag worden de laatste individuele tijdritmedailles op het WK wielrennen in het Australische Wollongong uitgedeeld. Na de junioren vrouwen is het de beurt aan de junioren mannen. De Japanner Koki Kamada is de eerste renner die in actie zal komen. WielerFlits zet de starttijden op een rij.

Mees Vlot (om 06.20 uur) en Sjors Lugthart (08.06 uur) zullen in actie komen namens Nederland. Duarte Marivoet Scholiers (06.26 uur) en Jens Verbrugghe (08.22 uur, de zoon van voormalig profwielrenner en tijdritspecialist Rik Verbrugghe) zijn de Belgische deelnemers aan het WK tijdrijden voor junioren.

Verbrugghe (vice-Europees kampioen tegen de klok), Marivoet-Scholiers (vierde op het voorbije EK) en Lugthart (Nederlands kampioen) zullen, gezien hun eerdere prestaties tegen de klok, met ambitie aan de start verschijnen.

Verder is het uitkijken naar onder meer Emil Herzog, Jan Christen, Antonio Morgado, Europees tijdritkampioen Mathieu Kockelmann, Jørgen Nordhagen (zeker na de successen van zijn landgenoten Tobias Foss en Søren Wærenskjold) en Joshua Tarling.

Starttijden individuele tijdrit junioren mannen

05:21:00 – Koki Kamada (Japan)

05:23:00 – Louis Leidert (Duitsland)

05:25:00 – Ilya Karabutov (Kazachstan)

05:27:00 – Hamish McKenzie (Australië)

05:56:00 – Syarif Hidayatullah (Indonesië)

05:58:00 – Aironas Gerdauskas (Litouwen)

06:00:00 – Renato Favero (Italië)

06:02:00 – Jose Kleinsmit (Zuid-Afrika)

06:04:00 – Hubert Grygowski (Polen)

06:06:00 – Maxim Taraskin (Kazachstan)

06:08:00 – Tim Rey (Zwitserland)

06:10:00 – Felix Hamel (Canada)

06:12:00 – Cameron Rogers (Australië)

06:14:00 – Tom Stephenson (Nieuw-Zeeland)

06:16:00 – Alexander Gustin (Verenigde Staten)

06:18:00 – Pavel Novak (Tsjechië)

06:20:00 – Mees Vlot (Nederland)

06:22:00 – Aron Frank Ragilo (Estland)

06:24:00 – Gonçalo Tavares (Portugal)

06:26:00 – Duarte Marivoet Scholiers (België)

06:55:00 – Kazuma Fujimura (Japan)

06:57:00 – Felipe Chan (Panama)

06:59:00 – William Colorado Osorio (Colombia)

07:01:00 – Pau Marti Soriano (Spanje)

07:03:00 – Semen Simon (Oekraïne)

07:05:00 – Muhammad Syelhan (Indonesië)

07:07:00 – Anton Skutnabb (Finland)

07:09:00 – Rokas Adomaitis (Litouwen)

07:11:00 – Kamran Mirzakhanov (Azerbeidzjan)

07:13:00 – Nicolas Milesi (Italië)

07:15:00 – Campbell Parrish (Canada)

07:17:00 – Benjamin Eckerstorfer (Oostenrijk)

07:19:00 – Natan Gregorcic (Slovenië)

07:21:00 – Francois Hofmeyr (Zuid-Afrika)

07:23:00 – Mihajlo Stolić (Servië)

07:25:00 – Jedrzej Dominik Ratajczak (Polen)

07:54:00 – Artem Shmidt (Verenigde Staten)

07:56:00 – Aklilu Arefayne (Eritrea)

07:58:00 – William Eaves (Australië)

08:00:00 – Lewis Bower (Nieuw-Zeeland)

08:02:00 – Thibaud Gruel (Frankrijk)

08:04:00 – Alexey Vaganov (Kazachstan)

08:06:00 – Sjors Lugthart (Nederland)

08:08:00 – Romet Pajur (Estland)

08:10:00 – Štěpán Telecký (Tsjechië)

08:12:00 – Jørgen Nordhagen (Noorwegen)

08:14:00 – Jan Christen (Zwitserland)

08:16:00 – Antonio Morgado (Portugal)

08:18:00 – Emil Herzog (Duitsland)

08:20:00 – Mathieu Kockelmann (Luxemburg)

08:22:00 – Jens Verbrugghe (België)

08:24:00 – Joshua Tarling (Groot-Brittannië)

* Het gaat hier om de Nederlands-Belgische tijden.