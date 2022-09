WK 2022: Starttijden individuele tijdrit junioren vrouwen

Overzicht

Op dinsdag worden de laatste individuele tijdritmedailles op het WK wielrennen in het Australische Wollongong uitgedeeld. We beginnen met de junioren vrouwen. De Duitse Hannah Kunz rolt om 01.34 uur, in de nacht van maandag op dinsdag, als eerste van het startpodium. WielerFlits zet de starttijden op een rij.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Vanuit Nederlands oogpunt is het uitkijken naar de verrichtingen van Anna van der Meiden en Nienke Vinke. Van der Meiden begint om 01.58 uur aan haar tijdrit, Vinke is om 02.28 uur aan de beurt. Xaydee Van Sinaey (om exact 02.00 uur) en Febe Jooris (02.40 uur) verdedigen dan weer de Belgische eer.

De grote favoriete komt echter uit Groot-Brittannië. Zoe Bäckstedt moest vorig jaar op het WK tijdrijden voor junioren nog haar meerdere erkennen in Alena Ivanchenko, maar die laatste is er dit jaar niet bij. Is er iemand in dit deelnemersveld die toptalent Bäckstedt een strobreed in de weg kan leggen?

Starttijden individuele tijdrit junioren vrouwen

01:34:00 – Hannah Kunz (Duitsland)

01:36:00 – Lucy Stewart (Australië)

01:38:00 – Rachel Seaman (Zuid-Afrika)

01:40:00 – Violetta Kazakova (Kazachstan)

01:42:00 – Lucía García Muñoz (Spanje)

01:44:00 – Jette Simon (Duitsland)

01:46:00 – Eloise Camire (Canada)

01:48:00 – Chloe Patrick (Verenigde Staten)

01:50:00 – Arabella Tuck (Nieuw-Zeeland)

01:52:00 – Isabel Sharp (Groot-Brittannië)

01:54:00 – Alice Toniolli (Italië)

01:56:00 – Bronte Stewart (Australië)

01:58:00 – Anna van der Meiden (Nederland)

02:00:00 – Xaydee Van Sinaey (België)

02:02:00 – Elisabeth Ebras (Estland)

02:04:00 – Maho Kakita (Japan)

02:06:00 – Angie Londono Posada (Colombia)

02:08:00 – Maryam Ali (Pakistan)

02:10:00 – Almudena Morales Perez (Spanje)

02:12:00 – Nataliia Safroniuk (Oekraïne)

02:14:00 – Alina Spirina (Kazachstan)

02:16:00 – Amelia Sykes (Nieuw-Zeeland)

02:18:00 – Katherine Sarkisov (Verenigde Staten)

02:20:00 – Penelope Primeau (Canada)

02:22:00 – Federica Venturelli (Italië)

02:24:00 – Daniela Schmidsberger (Oostenrijk)

02:26:00 – Fiona Zimmermann (Zwitserland)

02:28:00 – Nienke Vinke (Nederland)

02:30:00 – Isabelle Carnes (Australië)

02:32:00 – Eliška Kvasničková (Tsjechië)

02:34:00 – Wilma Aintila (Finland)

02:36:00 – Caitlin Thompson (Zuid-Afrika)

02:38:00 – Laura Lizette Sander (Estland)

02:40:00 – Febe Jooris (België)

02:42:00 – Eglantine Rayer (Frankrijk)

02:44:00 – Justyna Czapla (Duitsland)

02:46:00 – Zoe Bäckstedt (Groot-Brittannië)

* Het gaat hier om de Nederlands-Belgische tijden.